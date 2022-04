Così gli Usa armano l’Ucraina, l’elenco di armamenti che il Pentagono ha dato a Kiev “L’amministrazione sta lavorando 24 ore su 24 per soddisfare le richieste di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina” spiegano dal Pentagono fornendo la lista di armi inviate a Kiev.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Forniremo all'Ucraina 10 sistemi anticarro per ogni carro armato russo perché Kiev vincerà la guerra contro la Russia”, così il Segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, nelle scorse ore ha annunciato che Washington è pronta a sostenere militarmente l’Ucraina indipendentemente dall'ulteriore sviluppo degli eventi e dalla durata del conflitto armato scatenato da Mosca. Annunci non solo di circostanza visto che dall’inizio della guerra dall’altra parte dell’Oceano è arrivata una valanga di armi e non solo. Martedì l’amministrazione statunitense ha approvato altri 100 milioni di dollari in armi per l'Ucraina prelevandole dalle scorte statunitensi e che portano l'assistenza totale degli Stati Uniti all'Ucraina a circa 1,7 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione russa.

Usa: "Lavorando 24 ore su 24 per soddisfare le richieste di Kiev"

Come ha ammesso lo stesso Pentagono, si tratta di armamenti anche offensivi e tecnologicamente avanzati che ha consentito all’esercito ucraino di resistere contro la forza d'invasione russa e ottenere anche successi sul campo di battaglia nonostante la grande disparità di uomini e mezzi con la Russia. “L'amministrazione sta lavorando 24 ore su 24 per soddisfare le richieste di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina, consegnando armi dalle scorte statunitensi quando sono disponibili e facilitando la consegna di armi da parte di alleati e partner quando i loro sistemi si adattano meglio alle esigenze dell'Ucraina” spiegano dal Dipartimento della Difesa Usa.

L’elenco di armi che gli Usa hanno dato all'Ucraina

Gli armamenti inviati o promessi dagli Stati Uniti all'Ucraina comprendono più di 1.400 sistemi antiaerei Stinger; più di 5.000 sistemi anticarro Javelin; più di 7.000 altri sistemi anticarro; centinaia di droni esplosivi Switchblade detti anche droni kamikaze; più di 7.000 armi leggere e munizioni, più di 50 milioni di proiettili; 45.000 set di giubbotti antiproiettile ed elmetti, sistemi missilistici a guida laser, sistemi aerei senza pilota Puma, quattro radar di sorveglianza di veicoli aerei senza pilota e anti-artiglieria, sistemi di comunicazione sicuri; servizi di imaging satellitare commerciale; dispositivi di protezione per la neutralizzazione di oggetti esplosivi; Veicoli blindati multiuso; Dispositivi per la visione notturna e forniture mediche, compresi i kit di pronto soccorso. Non tutte queste armi sono già arrivate in Ucraina ma tutte le risorse sono già impegnate per inviarle al più presto.

Addestratori Usa per i militari ucraini

L’assistenza gli ucraini però non si è fermata qui ma gli Usa hanno fornito anche addestramento all’esercito ucraino per l’uso di alcuni dei dispositivi inviati. Funzionari del dipartimento della Difesa citati dalla stampa Usa hanno rivelato che militari ucraini addestrati all'impiego del "drone suicida" di fabbricazione statunitense si trovavano già negli Usa per programmi di addestramento militare prima dell'inizio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso. Del resto l’assistenza alla sicurezza ucraina a parte degli Usa dall'inizio dell'amministrazione Biden è pari a 2,4 miliardi di dollari.