Cosa sappiamo di Lola, la 12enne trovata in un baule a Parigi: la gola tagliata, sul corpo 2 numeri Orrore a Parigi: la ragazzina sarebbe stata ritrovata legata in un contenitore di plastica e con la gola tagliata. Quattro persone sono state arrestate, tra loro ci sarebbe una donna che si è avvicinata alla vittima sotto casa.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

È una storia dell’orrore quella che arriva da Parigi, dove nella serata di venerdì il corpo senza vita di una ragazzina di 12 anni, la cui scomparsa era stata denunciata poche ore prima dalla famiglia, è stato trovato rinchiuso in una valigia e nascosto nel cortile del palazzo in cui viveva.

Quella ragazzina – i media locali stanno fornendo nuovi dettagli sull’accaduto – si chiamava Lola e, a quanto emerso, è stata trovata con la gola tagliata. Uccisa nella capitale francese mentre tornava dalla scuola Georges-Brassens che frequentava a casa, un percorso brevissimo che faceva ogni giorno. Nel palazzo in cui viveva, nel XIX arrondissement, il padre fa il portiere.

Terribili le informazioni che trapelano da fonti dell’inchiesta, citate dalla tv Bfm: la testa di Lola sarebbe stata quasi staccata e sul corpo sarebbero stati trovati due numeri, le cifre 1 e 0. Due numeri che non sono stati scritti né incisi, ma "apposti" con l'aiuto di qualche strumento. Gli inquirenti non conoscono, per il momento, il significato di queste cifre.

Il cadavere, con braccia e gambe legate, era in un contenitore di plastica coperto da carta. Accanto a questo baule c’erano altre due valige il cui contenuto non è noto.

Già nella mattinata di sabato i media francesi avevano comunicato che quattro persone erano state arrestate in relazione a questa vicenda: si apprende ora che una di queste è una donna che si vede nelle immagini di una videocamera di sorveglianza. In particolare, una telecamera ha ripreso la giovane Lola rientrare ieri pomeriggio dopo la scuola nell'androne del palazzo: a lei si è avvicinata una giovane donna sui 20 anni (che nessuno degli abitanti del palazzo avrebbe riconosciuto).

Questa donna avrebbe fatto cenno alla ragazzina di seguirla e lei avrebbe obbedito, anche se sembrava a disagio e avere lo sguardo preoccupato secondo la ricostruzione dei media locali. A quel punto nessuno avrebbe più visto Lola.

Più tardi una donna – che potrebbe essere la stessa immortalata prima – ha chiesto a un residente di aiutarla a trasportare una valigia pesante verso un’auto. Questa donna è finita sotto interrogatorio. Fra gli altri tre arrestati, a quanto si apprende, ci sarebbe il clochard che poco prima di mezzanotte ha ritrovato il contenitore con il corpo poco distante dal portone. Non sarebbe sospettato ma ascoltato in qualità di testimone.

Sul caso è stata aperta un'indagine per omicidio di minore e si attende il risultato dell’autopsia che verrà effettuata sul cadavere della ragazzina.