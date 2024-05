video suggerito

Corre nudo per il corridoio di un aereo: il volo Virgin Australia costretto a rientrare dopo il decollo Un volo della Virgin Australia diretto da Perth a Melbourne è stato costretto a far rientro allo scalo di partenza poco dopo il decollo per permettere l’arresto di un passeggero. L’uomo avrebbe percorso il corridoio del velivolo senza vestiti addosso e avrebbe fatto cadere a terra un membro dell’equipaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un volo della Virgin Australia diretto da Perth a Melbourne è stato costretto a far rientro allo scalo di partenza e ad atterrare un'ora dopo il decollo per consentire alla polizia di arrestare un passeggero. L'uomo avrebbe percorso il corridoio del velivolo senza vestiti addosso e avrebbe fatto cadere a terra un membro dell'equipaggio.

Quando il volo VA696 è tornato all'aeroporto di Perth nella serata di ieri, lunedì 27 maggio, la polizia federale australiana ha arrestato l'uomo, di cui non sono state diffuse le generalità. L'aereo ha fatto rientro nello scalo dopo circa un'ora di volo per Melbourne, come riporta il quotidiano britannico Guardian.

Un portavoce della Virgin ha detto oggi, martedì 28 maggio, che il volo – che normalmente impiega circa 3 ore e mezza – è tornato indietro a causa di un “passeggero disturbatore”, in seguito fermato dalla polizia. "La sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio è la nostra massima priorità e ci scusiamo sinceramente con gli ospiti colpiti", ha detto ancora il portavoce.

La polizia federale ha detto di essere stata allertata dal personale dell'aeroporto. Il passeggero è stato portato in un ospedale locale per accertamenti, dove è rimasto anche martedì. A giugno potrebbe essere convocato davanti alla corte dei magistrati di Perth con accuse ancora da definire.

Il racconto degli altri passeggeri

Un passeggero che si trovava a bordo del volo ha raccontato che dopo un'ora di volo ha sentito improvvisamente l'uomo "correre lungo il corridoio e il ragazzo non aveva vestiti addosso, stava correndo verso la parte anteriore dell'aereo".

Il giovane, un ingegnere di 23 anni, ha detto anche che inizialmente si è allarmato alla vista di qualcuno che caricava verso la cabina di pilotaggio. Dopo che l'uomo ha travolto l'assistente di volo, ci sono state "molte urla" vicino alla cabina di pilotaggio: “Inizialmente pensi che potrebbe trattarsi di un attentato. È davvero angosciante trovarsi su un aereo in quella situazione".

“Un buon samaritano, un ragazzo che volava in business class, si è subito alzato in piedi per intervenire e poi questi altri due ragazzi si sono alzati e lo hanno placcato a terra”, ha raccontato ancora il ragazzo. L'uomo è stato immobilizzato prima di essere ammanettato e portato sul retro dell'aereo.

Un altro passeggero ha detto che l'uomo "all'improvviso è impazzito correndo su e giù per il corridoio e colpendo la porta della cabina di pilotaggio". "Due ufficiali di volo hanno dovuto trattenerlo e ammanettarlo fino all'atterraggio", ha raccontato intervistato durante la trasmissione della radio 3AW di Melbourne.