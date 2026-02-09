Corpo di bimbo di 3 anni gettato in strada, la madre confessa 4 anni dopo in Usa: il cadavere in casa per mesi

A quattro anni di distanza dai fatti, la donna ha ammesso di aver tenuto per mesi il corpo in casa prima di avvolgerlo in una tenda da doccia e infilarlo in una busta e abbandonarlo nei pressi di un centro commerciale in Georgia.

Una mamma statunitense di 31 anni è stata condannata a 25 anni di carcere da una Tribunale della Georgia, in Usa, dopo essersi dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado per la morte del figlioletto di 4 anni, il cui corpo venne rinvenuto in una busta di plastica in strada dietro a un centro commerciale nel 2022. A quattro anni di distanza dai fatti, Keara Cotton, ha ammesso di aver avvolto il piccolo in una tenda da doccia e poi di averlo infilato in una busta prima di abbandonarlo nei pressi di un centro commerciale a Cordele.

La donna ha rivelato che al momento dell’abbandono e del rinvenimento del cadavere, il piccolo era già morto da alcuni mesi ma aveva tenuto il corpo in casa sua per paura. L'indagine della polizia era scattata quando altri familiari avevano denunciato la scomparsa di madre e figlio nel gennaio del 2022. La donna infatti era sparita. Quattro giorni dopo venne rintracciata ma senza il piccolo che fu rinvenuto senza vita alcuni giorni dopo in strada.

Il corpo era così malridotto che il medico legale non ha saputo stabilire l’esatta causa di morte che risaliva a mesi prima. La donna, accusata di omicidio volontario, ha sempre sostenuto che il piccolo semplicemente non si era svegliato una mattina di novembre del 2021. Invece di cercare auto, però, aveva avvolto il suo corpo e aveva continuato a vivere con il cadavere nella sua casa.

Quando i familiari le avevano chiesto un incontro col piccolo, aveva tergiversato prima di abbandonare il corpo e scappare facendo scattare le ricerche nel gennaio successivo. Secondo gli investigatori, la donna si muoveva continuamente tra diverse località della Georgia per eludere le forze dell'ordine. Per l’accusa, la madre avrebbe causato la morte del minore trascurandone la cura come era emerso anche in diversi rapporti dei servizi sociali mei mesi prima della tragedia.

Dopo aver confessato l'omicidio, la donna è stata condannata è a 25 anni di carcere, in concomitanza con quello che sarebbe stato il compleanno del figlio. "Non riesco a pensare a una giustizia migliore della condanna del suo assassino nel giorno del suo compleanno" ha dichiarato il Procuratore.