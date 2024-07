video suggerito

Convulsioni e mal testa, 14enne contagiato da ameba mangia-cervello sopravvive: è il nono caso al mondo Un ragazzo indiano di 14 anni, che era stato contagiato da una rara ameba mangia-cervello dopo il bagno in un laghetto, è sopravvissuto. Episodio più unico che raro dal momento che la malattia causata ha un tasso di mortalità del 97% e nel mondo solo altre 8 persone si sono salvate: "Il merito è del padre che ci ha permesso di diagnosticarla tempestivamente".

A cura di Ida Artiaco

Un adolescente indiano è tra le 10 persone al mondo ad essere guarito dopo essere stato infettato da una rara ameba mangia-cervello. La sua sopravvivenza è un caso più unico che raro, dal momento che la meningoencefalite amebica primaria (PAM), la malattia causata dall'ameba, ha un tasso di mortalità del 97%. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), tra il 1971 e il 2023 solo altre otto persone sono sopravvissute alla patologia in quattro paesi: Australia, Stati Uniti, Messico e Pakistan.

Il ragazzo, 14enne residente nello stato meridionale di Kerala, secondo quanto ricostruito è stato contagiato lo scorso giugno, dopo una giornata passata a nuotare in un laghetto. Il suo medico ha spiegato alla BBC che l'ameba, chiamata Naegleria fowleri, è probabilmente entrata nel suo corpo proprio attraverso quell'acqua che era stata a sua volta contaminata.

Gli esperti affermano che un trattamento tempestivo è fondamentale per curare la malattia. I sintomi della PAM includono mal di testa, febbre, nausea, vomito, disorientamento, rigidità del collo, perdita di equilibrio, convulsioni e/o allucinazioni. Il 14enne ha iniziato a manifestarli cinque giorni dopo essere andato a nuotare in un laghetto nel distretto di Kozhikode. Ha manifestato convulsioni e ha iniziato a lamentare forti mal di testa. I suoi genitori lo hanno portato dal medico, ma non è migliorato.

Suo padre MK Siddiqui, 46 anni, ha però avuto la prontezza di collegare i sintomi di suo figlio a qualcosa che aveva letto sui social media. "Ho letto qualcosa sulle convulsioni causate da un'infezione. Non appena mio figlio le ha avute, l'ho portato di corsa all'ospedale", ha detto il padre del paziente. Hanno cambiato ben due nosocomi finché sono andati al Baby Memorial Hospital di Kozhikode, dove il 14enne è stato curato dal dottor Abdul Rauf. "La malattia è stata diagnosticata entro 24 ore dall'insorgenza dei sintomi", ha detto il dottor Rauf alla BBC, attribuendo al padre del ragazzino il merito di aver informato i dottori della giornata passata al lago e dei suoi sintomi successivi, il che li ha aiutati a diagnosticare la malattia in tempo.

Ha aggiunto che l'ameba è stata trovata nei laghi di acqua dolce, in particolare in acqua calda. "Le persone non dovrebbero tuffarsi in questi bacini. Questo è un modo sicuro per l'ameba di entrare nel corpo. Se l'acqua è contaminata, l'ameba entra attraverso il naso", ha spiegato aggiungendo che la cosa migliore da fare è evitare i corsi d'acqua contaminati. Anche nelle piscine, si consiglia alle persone di tenere la bocca sopra il livello dell'acqua.