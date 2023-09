Continui problemi di stomaco, scopre di avere un tumore due anni dopo: “Per i dottori era la dieta” Anthony Vecchio, un architetto australiano di 36 anni, ha scoperto di avere un raro e grave tumore all’esofago dopo aver lamentato i sintomi per due anni. “I dottori mi dicevano che il problema dipendeva dalla mia dieta o forse da un’infezione batterica” ha raccontato l’uomo.

Anthony Vecchio, architetto 36enne di Sydney, nel 2021 ha iniziato a soffrire di reflusso e indigestione. Per questo motivo ha iniziato a sottoporsi ad una serie di visite mediche. "Per due anni ho avuto una terribile indigestione, ma ogni volta che andavo dal dottore, mi rimandavano a casa e mi consigliavano di modificare la mia dieta" ha raccontato l'uom al quotidiano britannico Daily Mail.

"Alla fine, ho scoperto che si trattava di un cancro. I segnali erano chiari da almeno due anni…" ha rivelato l'architetto. Ad Anthony, durante una delle visite di routine, è stata presentata una diagnosi shock, nella quale si leggeva di un grave e raro tumore esofageo.

Più volte i dottori ai quali si è affidato hanno effettuato diagnosi sbagliate, l'entità reale del problema era stata spesso sottovalutata. "I farmaci che mi prescriveva il medico di famiglia non funzionavano, mi dicevano che il mio disagio era dovuto probabilmente ad una dieta errata o a un'infezione batterica."

Il 36enne ha iniziato a preoccuparsi nel momento in cui i suoi sintomi lancinanti non facevano altro che peggiorare fino a quando si è deciso a rivolgersi ad un gastroenterologo, nel dicembre 2022. Anthony quindi si è sottoposto a una endoscopia e una colonscopia, per poi scoprire di avere un tumore nella giunzione inferiore del tubo esofageo.

"Quando l'ho scoperto ero sconvolto. Tra il giorno in cui sono venuto a sapere della mia malattia, all'appuntamento per un primo consulto, ero già entrato in una fase avanzata. La mia autostima era pezzi, mi sentivo depresso, stanco, triste e non facevo altro che piangere" ha spiegato ancora.

Anthony, appena nato ha scoperto di avere una grave problema all'udito e, per tutta la vita, ha combattuto con vari problemi di salute, tra cui anche l'asma. Già all'età di due anni gli sono stati applicati degli apparecchi acustici e, dodici anni fa, anche un impianto cocleare. "Ho sempre avuto difficoltà nel relazionarmi con la mia famiglia e con i miei amici, proprio a causa della mia disabilità uditiva. La maggior parte del tempo l'ho trascorso da solo e senza una compagna fino ai 30 anni" ha confidato.

"Il ricordo della mia infanzia e della mia adolescenza è tuttora triste. Sono stati anni molto difficili perché non potevo sentire nessuno e non sono mi sono mai sentito uno studente modello o un amico su cui gli altri facessero affidamento."

Purtroppo Anthony ha dovuto incassare un altro duro colpo quando è venuto a sapere di non essere l'unico in famiglia ad avere una malattia così grave. Anche la madre della sua nuova compagna si era ammalata di cancro. "Io e Romina ci frequentavamo da due anni, poi le ho chiesto di sposarmi nel 2020, ma non è andata come speravamo".

"Volevamo festeggiare le nostre nozze, ma abbiamo dovuto annullare tutto dopo la scoperta della malattia di mia suocera. A lei era stato diagnosticato un cancro aggressivo alla cistifellea. Nel giro di poco ha ceduto ed è morta dopo aver lottato con coraggio per sei lunghi mesi" ha concluso.

Per aiutare l'architetto 36enne a superare l'ennesimo ostacolo, questa volta un'operazione chirurgica importante che gli asporterà una parte dell'esofago, è stata aperta una raccolta fondi da parte di amici e parenti.