Con un frigorifero sulle spalle percorre 112 km tra le montagne in memoria della moglie morta Matt Jones ha percorso 70 miglia con 4.500 metri di dislivello portando un frigo da 37 chili sulle spalle, in memoria della moglie Vicky. L'impresa, nata da una scommessa, ha raccolto fondi per un hospice pediatrico.

A cura di Davide Falcioni

C'è chi decide di scalare l'Everest. Chi preferisce andare in bici all'altro capo del mondo. Chi, ancora, tenta una regata in solitaria e magari su una barca a remi prova ad attraversare l'Oceano. Infine c'è Matt Jones, un uomo inglese, padre di quattro figli, che ha deciso di compiere un'impresa decisamente fuori dal comune: ha infatti percorso 70 miglia (circa 112 chilometri) e oltre 4.500 metri di dislivello con un frigorifero-congelatore da 37 chili sulle spalle. L'obiettivo? Raccogliere fondi per l’hospice pediatrico Hope House Ty Gobaith e onorare la memoria della moglie Vicky, scomparsa poco prima di Natale.

Jones ha completato per ben due volte il percorso montano del Llangollen Round in sole 34 ore, trasformando una battuta familiare in un’impresa carica di significato. L’idea è nata da una scommessa fatta con la moglie lo scorso settembre, poco dopo aver subito un intervento di protesi all’anca. L’operazione si era resa necessaria dopo un infortunio riportato proprio durante una precedente escursione sullo stesso tragitto nel 2018.

Vicky e a destra suo marito Matt

Quando il chirurgo gli consigliò di rallentare, Vicky scherzò dicendo: "Questo pazzo la prossima volta farà il Llangollen Round con un frigorifero sulle spalle". La risposta di Jones fu sorprendente: "Lo farò davvero, e due volte". "Hai fatto una scommessa, signor Jones", replicò lei.

Quel che sembrava un gioco si è trasformato in missione. "Dopo la sua morte, avevo bisogno di un obiettivo", ha raccontato Matt Jones alla BBC Radio 5 Live. "Ho iniziato a credere che le montagne fossero la mia chiesa".

La sfida, oltre che fisica, è stata un omaggio carico di amore, resistenza e determinazione. Il gesto ha commosso moltissimi e ha contribuito a raccogliere fondi essenziali per i bambini assistiti dall’hospice.