“Dopo mio figlio ho perso anche mia moglie, sono solo”: pensionato chiama il 112 per chiedere aiuto

Un anziano di Torino, solo dopo la perdita della moglie, ha chiamato il 112 per parlare con qualcuno. I poliziotti lo hanno ascoltato e confortato per un’ora.

Senza la moglie, ha perso il suo punto di riferimento e iniziato un'esistenza di solitudine. Così un pensionato di Torino ha "denunciato" il proprio stato di abbandono alla Polizia. Tutto è partito con una chiamata al 112 nel quale l'uomo ha spiegato di essere solo dopo la morte della compagna di una vita.

Una chiamata che non poteva lasciare indifferenti, e infatti durante la conversazione con la Centrale operativa gli agenti hanno capito lo stato di profonda necessità emotiva in cui si trovava l'anziano. Sua moglie era "il suo ultimo punto di riferimento", e da quando era venuta a mancare aveva perso ogni cosa. Una perdita dolorosa che arrivava dopo un altro lutto, quello che ogni genitore si augura di non dover mai conoscere: la perdita di un figlio.

Anche se le parole dell'uomo sono a tratti poco comprensibili, la Polizia capisce che il pensionato ha subìto prima la morte del figlio, e da pochi mesi anche quella della moglie. Una condizione che lo ha privato di ogni affetto e spinto alla disperazione al punto di dover chiedere aiuto all'ultimo numero dal quale sapeva di poter trovare una persona all'altro capo del filo: il 112.

Consci della situazione, gli agenti si sono recati a casa dell'anziano. L'uomo li stava aspettando con la porta aperta e all'esterno. Il suo desiderio era quello di scambiare due parole con un'altra persona e così è stato. Poco dopo sono giunti anche due agenti dell'Ufficio prevenzione generale.

Si sono trattenuti con lui per circa un'ora offrendo "ascolto, vicinanza e conforto", hanno spiegato i poliziotti stessi attraverso una nota. L'anziano, rasserenato, ha chiesto di poter scattare una fotografia come ricordo della giornata.