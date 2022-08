Comprano valigie all’asta, dentro scoprono i cadaveri di due bimbi: genitori scomparsi da anni La morte dei due bambini di 5 e 10 anni risalirebbe ad almeno quattro anni fa ma in tutto questo tempo nessuno li ha reclamati perché il padre era morto e la madre è sparita.

A cura di Antonio Palma

Avevano partecipato all'asta e si erano accaparrati il contenuto di un garage non reclamato pensando di fare qualche affare ma quando hanno aperto alcune delle valigie che si trovavano all'intero hanno scoperto con orrore che vi erano i resti di due bimbi morti. La terribile vicenda in Nuova Zelanda dove, a due settimane dal macabro ritrovamento, la polizia ora ha identificato i due genitori dei piccoli, entrambi scomparsi da anni.

Secondo gli inquirenti locali, infatti, la morte dei due bambini di 5 e 10 anni risalirebbe ad almeno quattro anni fa ma in tutto questo tempo nessuno li ha reclamati perché i genitori di origine straniera, sono spariti e nessun parente abita in zona.

In particolare è stato ricostruito che il padre è morto di cancro nel 2017, un anno prima della scomparsa della madre, che si pensa sia tornata in Sud Corea nel 2018 quando i loro bambini erano già morti. I due coniugi, che secondo la polizia era entrambi originari della Corea del Sud, si era sposati in Nuova Zelanda.

Leggi anche Due anni fa la scomparsa di Viviana e Gioele: il viaggio senza ritorno di madre e figlio

Le valigie e i corpi sono stati esaminati a fondo da esperti forensi così come gli oggetti personali che sono stati trovati nelle valigie. "Riteniamo che anche le valigie siano rimaste in deposito da diversi anni" ha spiegato la polizia che continua a mantenere il riserbo sulle indagini e le identità delle piccole vittime.

La polizia ha anche detto che coloro che sono venuti in possesso delle valigie non hanno alcun legame con i cadaveri e su di loro non ci sono sospetti. La polizia neozelandese sta lavorando anche con l'Interpol e la polizia sudcoreana per risalire alla madre e ai parenti delle piccole vittime anche se la donna risulta ancora irreperibile.

La terribile scoperta risale all'11 agosto scorso quando resti dei bimbi sono stati scoperti in valigie che erano state vendute a una famiglia nell'ambito di un'asta in una proprietà ad Auckland. Le valigie erano nel retro di una roulotte dove erano sparsi altri oggetti come giocattoli per bambini. La polizia sta continuando a indagare sulle circostanze della morte dei bambini ed è in corso un’indagine per omicidio.