video suggerito

Compra casa e nel freezer trova resti umani appartenenti a una sedicenne scomparsa nel 2005 I resti umani appartenevano a una ragazza di 16 anni scomparsa nel 2005: la giovane si chiamava Amanda Leariel Overstreet ed era la figlia biologica del precedente proprietario dell’abitazione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

308 CONDIVISIONI condividi chiudi

Orrore in Colorado, dove nel freezer di una casa appena venduta sono stati trovati dei resti umani appartenenti a una ragazza di 16 anni scomparsa nel 2005: la giovane si chiamava Amanda Leariel Overstreet ed era la figlia biologica del precedente proprietario dell'abitazione. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per omicidio.

La scoperta dei resti umani della ragazza risale allo scorso gennaio quando un uomo, nuovo proprietario della casa, ha trovato in un freezer una testa umana e degli avambracci con mani attaccate. I resti umani sono stati poi attribuiti a Amanda Leariel Overstreet dopo l'esecuzione di un test del Dna. Della ragazza si erano completamente perse le tracce nel 2005.

Come spiega il Guardian non sono ancora state determinate le cause della morte della 16enne né sono stati eseguiti arresti. La giovane viveva nelle contee di Grand Junction, in Texas, e come ha confermato lo sceriffo della contea di Mesa il nuovo proprietario della casa era "completamente all'oscuro dell'identità dei precedenti inquilini". "La casa è stata acquistata, completamente ristrutturata e venduta all'attuale proprietario". Secondo Colorado Public Radio , una casa sulla strada in cui sono stati scoperti i resti di Overstreet apparteneva a un certo Bradley David Imer, morto di Covid-19 nel 2021. L'emittente ha affermato che il certificato di morte di Imer elenca identifica sua moglie come Leanne Overstreet. Colorado Public Radio ha osservato di non essere stata in grado di stabilire se Leanne Overstreet e Amanda Overstreet fossero imparentate, cosa che tuttavia apparirebbe molto probabile come confermato proprio dallo sceriffo.