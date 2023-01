Cliente spara e uccide rapinatore, ma la pistola era finta: il malvivente colpito 8 volte alle spalle La polizia è alla ricerca dell’uomo che ha sparato, uccidendolo, a un rapinatore in un ristorante messicano in Texas. Otto i colpi esplosi verso il malvivente, uno dei quali alla testa, che aveva minacciato i clienti con una pistola falsa.

A cura di Chiara Ammendola

Ha aspettato che fosse di spalle per estrarre la pistola dalla tasca ed esplodere i colpi che lo hanno ucciso. È questa la scena ripresa dalle telecamere di un ristorante messicano in Texas, negli Stati Uniti, dove un uomo ha sparato a un rapinatore uccidendolo prima di fuggire via tra gli sguardi attoniti dei presenti.

A postare le immagini dell'accaduto è la pagina KHOU che sul proprio profilo Twitter ha raccolto più di dieci milioni di visualizzazioni: 30 secondi in cui si vede un giovane incappucciato e con una maschera fare irruzione all'interno del ristorante Ranchito Taqueria nella tarda serata di giovedì nella città di Houston. Armato di pistola il malvivente minaccia i presenti e li deruba, sottraendo loro i soldi. Alcuni sono stesi sul pavimento, cercando riparo sotto i tavoli, mentre altri sono rimasti impietriti seduti sulle proprie sedie.

Pochi secondi e si vede il rapinatore voltarsi verso la porta di uscita del ristorante e uno dei clienti estrarre una pistola dalla tasca. Le immagini si fermano ma ciò che accade dopo viene raccontato dalle forze dell'ordine che sono poi intervenute sul posto. L'uomo ha esploso otto colpi in direzione del malvivente, uccidendolo, uno dei quali alla testa mentre era già a terra. Solo dopo si sarebbe accorto che la pistola che aveva il rapinatore era in realtà finta.

Da qui la fuga. La polizia è ora sulle sue tracce: “L'uomo che ha sparato ha poi raccolto i soldi rubati dal rapinatore e li ha restituiti ai clienti – ha spiegato la polizia in una nota – lui e gli altri presenti sono poi fuggiti dalla scena del crimine”. Al momento non è accusato di alcun reato ma gli agenti della polizia di Houston sono sulle sue tracce.