Clamorosa fuga dal carcere di massima sicurezza in Israele, 6 palestinesi evadono attraverso un buco I sei evasi dalla prigione di Gilboa sono considerati elementi di spicco della lotta palestinese e quattro di loro addirittura scontavano l’ergastolo. Dopo la scoperta della fuga, le forze israeliane hanno lanciato una pesante caccia all’uomo con elicotteri e droni, sia della polizia sia dall’esercito israeliano.

A cura di Antonio Palma

Clamorosa fuga nelle scorse ore da un carcere israeliano di massima sicurezza dove sei detenuti palestinesi membri della Jihad islamica sono riusciti a scappare attraverso un tunnel scavato nel terreno. La fuga è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì dalla prigione di Gilboa, nel nord di Israele, una delle carceri di massima sicurezza che ospita palestinesi condannati o sospettati di attività anti-israeliane, inclusi attacchi mortali. Secondo le autorità israeliane, durante la fuga che il primo ministro Naftali Bennett ha definito un grave incidente, sono riusciti a scappare cinque membri del movimento della Jihad islamica e un ex comandante del gruppo armato delle Brigate dei martiri di Al Aqsa, Zakaria Zubeidi.

Il comandante locale delle prigioni israeliane ha detto che i fuggitivi sono scappati attraverso un buco scavato sul pavimento del bagno della cella attraverso il quale hanno avuto accesso ad alcuni passaggi formati durante la costruzione della prigione. Dopo la scoperta della fuga, le forze israeliane hanno lanciato una pesante caccia all’uomo con elicotteri e droni, sia della polizia sia dall'esercito israeliano, per localizzare i sei evasi palestinesi. Alla caccia ai fuggiaschi partecipano anche unità dell'anti-terrorismo ed unità scelte dell'esercito.

I sei evasi infatti sono considerati elementi di spicco della lotta palestinese e quattro di loro addirittura scontavano l’ergastolo. La notizia della clamorosa fuga in effetti ha destato reazioni di entusiasmo nei siti web palestinesi. Fra i primi a reagire un portavoce di Hamas, Fawzi Barhum. "Il ritorno in libertà dei sei prigionieri malgrado tutte le misure di sicurezza rappresenta un atto di eroismo. È un successo per tutti i detenuti palestinesi ed una sfida lanciata ai sistemi di sicurezza israeliani che pretendono di essere i migliori al mondo" ha dichiarato, da Gaza.