Cisgiordania, almeno 6 palestinesi uccisi nel campo profughi di Jenin dai soldati israeliani Almeno 6 palestinesi sarebbero stati uccisi dai soldati israeliani nel campo profughi di Jenin. Le autorità israeliane hanno definito la strage “un’operazione anti-terrorismo”

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono sei i palestinesi uccisi dall'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordiana. A renderlo noto, il ministero della Sanità palestinese citato dalla Wafa. Altre 4 persone sarebbero rimaste ferite nell'attacco dell'esercito israeliano che, secondo quanto reso noto, avrebbe "preso di mira il campo profughi di Jenin, aprendo il fuoco su uno degli stabili"

Le forze armate israeliane avrebbero ucciso 6 persone in quella che definiscono "un'operazione anti terrorismo". Tra le vittime, potrebbe esserci i due giovani che il 26 febbraio scorso avrebbero ucciso due fratelli in un attentato a Huwara, presso Nablus. Il fuoco sul campo profughi di Jenin non è ancora cessato.

Secondo quanto reso noto dalle autorità israeliane, il blitz avrebbe dovuto portare all'arresto dei due sospettati che il 26 febbraio scorso avrebbero ucciso due fratelli in un attentato a Huwara, a Nablus. Entrambi i due ragazzi sarebbero invece stati uccisi. Gli altri palestinesi deceduti, invece, sarebbero rimasti vittime della guerriglia esplosa nel campo profughi.

Altre 9 persone erano state uccise dall'esercito israeliano il 26 gennaio scorso. Le forze armate avevano effettuato un altro blitz nel campo di Jenin, nel nord della Cisgiordiana e ucciso, tra le altre persone, anche una donna anziana. La notizia era stata resa pubblica dal ministero della Salute palestinese che aveva sottolineato che altre 20 persone erano rimaste ferite da proiettili. Secondo le autorità israeliane, anche in quel caso si era trattato di un'operazione "per catturare un terrorista".

Il portavoce del presidente Abu Mazen, Nabil Abu Rudehin aveva invece definito quanto accaduto "un massacro compiuto dal governo di occupazione israeliano nel silenzio internazionale". "Tutto questo – aveva continuato – incoraggia questo governo a commettere massacri contro la nostra gente davanti al mondo.