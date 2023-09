Ciclone nel sud del Brasile, decine di vittime e migliaia di sfollati nello stato del Rio Grande do Sul Continuano le intense precipitazioni provocate dal passaggio del ciclone extratropicale: lo stato più colpito è il Rio Grande do Sul, dove è in atto la più grande catastrofe naturale degli ultimi 40 anni. Il Ministero Pubblico Federale ha avviato un’inchiesta per accertare possibili responsabilità del disastro.

A cura di Matteo Pelliccia

In Brasile, il passaggio del ciclone extratropicale ha portato il Rio Grande do Sul, stato federato del sud con capitale Porto Alegre, al confine con Uruguay e Argentina, a vivere – secondo il quotidiano O Globo – la sua peggiore catastrofe naturale degli ultimi quarant'anni.

Nel Paese si contano i danni provocati dalle forti precipitazioni che continuano dall'inizio del mese di settembre nella regione. Sono numerosi ancora i dispersi in diverse località: quattro a Muçum, due a Lajeado e altre quattro ad Arroio do Meio, Encantado, Roca Sales e Santa Tereza.

Il numero di comunità colpite in Rio Grande do Sul è ora di 106, dove ci sarebbero più di 20mila sfollati e, secondo gli ultimi bilanci aggiornati, 49 vittime. Il totale delle persone colpite dalle precipitazioni dall'inizio dell'estate raggiunge quota 359.893. Nel mese di giugno, infatti, fenomeni atmosferici molto simili causarono già la morte di sedici persone.

Lo riferisce un recente rapporto della Protezione Civile dello Stato, reso noto dopo il ritrovamento di un corpo nella città di São Valentim do Sul, nel profondo Sud del Paese.

Il Ministero Pubblico Federale (MPF, Ministério Público Federal) ha avviato un'inchiesta per esaminare le possibili responsabilità delle azioni che potevano essere intraprese per ridurre i danni provocati dal ciclone extratropicale.

Secondo il MPF, "le inondazioni hanno arrecato danni significativi alle vite e alle proprietà di un considerevole numero di residenti nelle città montane e di valle, coinvolgendo circa trenta comunità nelle microregioni di Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Lajeado".

L'intento dell'MPF, che si occupa di difesa dei diritti sociali e individuali, dell'ordinamento giuridico e del regime democratico brasiliano, è di "determinare quali misure sono state adottate in risposta alle inondazioni".

L'ordinanza per l'avvio delle indagini, firmata dalla procuratrice brasiliana Flávia Rigo Nóbrega, prevede l'invio di lettere alle amministrazioni comunali e ai rappresentanti della Protezione Civile nelle zone di Bento Gonçalves, Caxias e Lajeado, "per raccogliere informazioni utili alla verifica dei fatti".

Una delle aree più colpite dal passaggio del ciclone extratropicale è stata la Valle Taquari, che comprende i comuni di Muçum (con 15 decessi confermati) e Roca Sales (con dieci decessi ufficialmente registrati).

Le autorità locali intanto hanno mantenuto l'allerta per il possibile arrivo di nuove precipitazioni nello Stato di Rio Grande do Sul, con un ulteriore ciclone che potrebbe abbattersi sulla regione già messa in ginocchio dai fenomeni atmosferici.