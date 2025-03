Ciclone in Spagna, piogge e inondazioni in Andalusia: almeno 2 morti, accertamenti su terzo cadavere scoperto

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Non accenna a diminuire l'ondata di maltempo che sta colpendo la Spagna, in particolare la regione meridionale dell'Andalusia. Sono salite a due le vittime confermate a causa delle forti piogge, dopo che stamane è stato ritrovato il corpo di un uomo che era stato dato per disperso da ieri insieme alla moglie, il cui cadavere era già stato rinvenuto.

La tragedia è avvenuta nel territorio comunale della località di Costantina, dove la coppia è stata sorpresa dalla piena di un corso d'acqua mentre stavano cercando di attraversarlo su un fuoristrada. Il corpo della donna è stato trovato ad alcune centinaia di metri, mentre quello del marito era rimasto sotto il mezzo, capovoltosi durante l'incidente.

Ma il bilancio potrebbe salire: sempre questa mattina come riporta l'agenzia Efe è stato ritrovato anche un terzo cadavere in una zona colpita dal maltempo negli ultimi giorni, in questo caso in provincia di Cordova. Il ritrovamento è avvenuto a pochi chilometri dal punto in cui era scomparso un uomo di circa 70 anni che era stato visto su una bicicletta in un'area rurale ad Añora. Il corpo, non ancora identificato, è stato ritrovato sulla sponda di un fiume. Ma sono in corso accertamenti per verificare che si tratti di un'altra vittima del maltempo e non di un decesso per altre cause.

Molti i danni causati dalle inondazioni dei fiumi pure nella zona di Malaga. Tra i comuni più colpiti quello di Càrtama dove oltre 300 persone sono state evacuate, e restano sotto controllo diversi fiumi che rischiano di esondare. Il governatore regionale ha invitato alla massima prudenza.

Anche il presidente dell'Andalusia, Juanma Moreno, in un messaggio su X ha fatto appello alla popolazione alla prudenza, ad evitare spostamenti se non imprescindibili e a prestare attenzione alle informazioni del servizio statale di meteorologia Amet sulle allerte meteo. I dati di Eamet (l'Agenzia meteorologica statale) indicano che negli ultimi 15 giorni sulla regione dell'Andalusia, in particolare nella città di Malaga, è caduta la metà del volume di pioggia che in media cade durante un intero anno.

Intanto per domani, giovedì 20 marzo, è stata diramata allerta meteo arancione per vento e/o venti costieri nelle Asturie, in Galizia e in Cantabria. Nelle prossime ore, infatti, arriverà sul Paese iberico la quarta burrasca in appena 12 giorni, che è stata ribattezzata Martinho.