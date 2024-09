video suggerito

Chicago, spara e uccide quattro persone mentre dormono in treno: "Strage inspiegabile" I fatti sono avvenuti lunedì 2 settembre su un treno della Blue Line di Chicago. Arrestato un 30enne. Per le autorità si è trattato di un "atto di violenza casuale".

A cura di Biagio Chiariello

Rhanni Davis

Quattro persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco "mentre dormivano" su un treno a Chicago. Una strage che ha portato all'arresto del 30enne Rhanni Davis da parte della polizia di Forest Park. I fatti sono avvenuti poco prima delle 05:30 (ora locale) di lunedì 2 settembre, hanno riferito le autorità.

Tre delle vittime sono decedute sul posto, mentre la quarta è morta più tardi in ospedale; al momento sono state identificate come Simeon Bihesi, 28 anni, Adrian Collins, 60 anni, e Margaret Miller, 64enne. La quarta sarebbe un uomo, ma il suo nome non è ancora stato rilasciato.

Secondo il vice capo del dipartimento di polizia locale, Christopher Chin, la sparatoria sarebbe da considerare un "atto di violenza casuale". L'uomo "ha sparato e ucciso quattro vittime mentre dormivano letteralmente sul treno". E ha precisato: "Non si è trattato di una rapina. Non sembrava che stesse litigando con nessun altro".

Per il procuratore Kim Foxx si tratta di un fatto "inspiegabile". "È orribile", ha detto. "Vogliamo delle risposte". La polizia ha affermato che i filmati di sorveglianza hanno mostrato l'aggressore camminare nel treno e sparare a quattro passeggeri in due carrozze diverse. Le vittime non erano sedute vicine.

La strage è avvenuta sul treno Blue Line che viaggia 24 ore al giorno tra Forest Park e l'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago ed è gestito dalla Chicago Transit Authority, il secondo sistema di trasporto pubblico più grande degli Stati Uniti.

La notizia riporta nuovamente alla ribalta l'annoso problema delle armi da fuoco negli USA, dove ogni anno oltre 30.000 persone rimangono uccise da pistole e fucili.

Solo ieri, la polizia della Louisiana ha arrestato un bambino di 11 anni accusato di aver sparato e ucciso un ex sindaco e sua figlia.