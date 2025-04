Sparò sulla folla durante una parata a Chicago: il killer condannato a 7 ergastoli, uno per ogni vittima

video suggerito

A sinistra, Robert Crimo; a destra, il memoriale delle 7 vittime della strage di Chicago.

Robert Crimo III, il 24enne che sparò sulla folla da un tetto durante una parata per il Giorno dell'Indipendenza, il 4 luglio 2022, in un sobborgo di Chicago, è stato condannato a sette ergastoli, uno per ciascuna delle persone che ha ucciso. A dare la notizia sono i media statunitensi.

Il giovane oggi, giovedì 24 aprile, è stato condannato anche a 50 anni di carcere per tentato omicidio per le 48 persone rimaste ferite ma sopravvissute alla strage. Inoltre, non potrà beneficiare della libertà vigilata.

Nel leggere la sentenza la giudice Victoria Rossetti della Corte Circondariale della Contea di Lake ha definito Crimo "irrimediabilmente depravato", un uomo che non ha dimostrato alcun rimorso per i suoi crimini.

"Nessuna condanna potrà mai cambiare gli eventi del 4 luglio", ha affermato. "Né potrà compensare la perdita di una persona cara o un ferito".

Il 24enne, dopo essersi a lungo dichiarato non colpevole, ha deciso di ammettere le sue responsabilità soltanto il mese scorso. Dopo aver aperto il fuoco, Crimo si era dato alla fuga, abbandonando il fucile semiautomatico che aveva utilizzato, ricorda la Bbc.

Dopo una breve caccia all'uomo, le autorità lo avevano arrestato il giorno stesso, rintracciandolo nel vicino Stato del Wisconsin. Ieri, mercoledì 23 aprile, i sopravvissuti avevano raccontato le loro storie in una toccante testimonianza. Sebbene Crimo non si fosse presentato in tribunale, molti di loro si erano rivolti a lui direttamente, definendolo "vigliacco" e "mostro".

Le vittime della sparatoria sono Katherine Goldstein, 64 anni, Jacquelyn Sundheim, 63, Stephen Straus, 88, Nicolas Toledo-Zaragoza, 78, Eduardo Uvaldo, 69, e la giovane coppia composta da Kevin e Irina McCarthy, 37 e 35 anni.

Tra i sopravvissuti alla sparatoria anche un bambino di 8 anni, rimasto paralizzato dalla vita in giù a seguito delle ferite riportate.

Crimo era noto alle autorità ancor prima di compiere la strage. Nel 2019 le forze dell’ordine gli avevano sequestrato una collezione di coltelli dopo che aveva minacciato di "uccidere tutti" nella sua abitazione. Tuttavia, Crimo era riuscito ugualmente ad acquistare diverse armi, compreso il fucile con cui ha compiuto la strage.