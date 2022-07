Sparatoria Chicago, papà nasconde il figlio nel cassonetto per salvarlo dalla strage Il racconto di Alexander, che ha nascosto il figlio in un cassonetto della spazzatura per salvarlo dalla sparatoria a Chicago nel giorno dell’Indipendenza Usa: “Quando ho capito che era al sicuro sono tornato indietro a recuperare il resto della famiglia”.

A cura di Ida Artiaco

Screen dal Guardian.

"Siamo corsi dietro l'edificio e ho messo mio figlio in un cassonetto della spazzatura. Si è seduto lì con il cane e io sono tornato indietro a cercare il resto della mia famiglia".

È questo il racconto di Alexander, un testimone della sparatoria verificatasi ieri ad Highland Park, a Chicago, in Illinois, durante la parata per il 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano la festa dell'Indipendenza.

Per salvare il suo bambino dalla strage, dove 6 persone sono rimaste uccise e altre decine ferite, Alexander lo ha nascosto in un cassonetto dell'immondizia.

"L'ho lasciato lì con altre persone – ha spiegato l'uomo in una intervista al quotidiano inglese The Guardian -. Ho cominciato a correre nella speranza di ritrovare il telefono che avevo perso nella bolgia e il resto della mia famiglia".

La parata era iniziata alle 10 del mattino, ma è stata sospesa poco dopo. Diversi testimoni hanno raccontato di centinaia di partecipanti, alcuni visibilmente insanguinati, in fuga dal percorso.

La polizia ha chiesto ai cittadini di evitare il luogo dell'incidente. Secondo fonti dei media locali, il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, che aveva partecipato al raduno di Hyde Park, si è poi allontanato.

La polizia ha fermato un 22enne del posto Robert Crimo, rapper conosciuto con lo pseudonimo di Awake. Al momento viene considerato persona di interesse, ma non si sa se sia effettivamente lui l'autore della strage. Armato, per gli agenti era alla guida di una Hyundai argento 2010.

È stato catturato a Lake Forest dalla polizia di North Chicago intorno alle 2 ore italiana, secondo la CNN era alla guida della sua auto. "C'è stato un breve inseguimento… alla fine si è fermato". È in corso l'interrogatorio.