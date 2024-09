video suggerito

Usa, bimbo 10 anni spara uccide ex sindaco e la figlia: arrestato, cauzione fissata a 500mila dollari La sparatoria in un'abitazione in Louisiana. Le vittime si chiamavano Joe Cornelius Sr e Keisha Miles, entrambi parenti del bambino. Alcuni vicini hanno sentito l'anziano litigare col piccolo prima degli spari…

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Ha confessato di aver sparato ad un ex sindaco della Louisiana e alla figlia adulta, uccidendoli entrambi. Si tratta di un bimbo di 11 anni, ora tenuto sotto sorveglianza della polizia. I corpi di Joe Cornelius Sr., 82 anni, e Keisha Miles, 31 anni, sono stati trovati senza vita domenica mattina, 1° settembre, nella loro abitazione di Minden, una città di quasi 12.000 abitanti a est di Shreveport, ha detto il capo della polizia locale Jared McIver.

Il piccolo che ha aperto il fuoco sarebbe legato da parentela alle vittime, ma le autorità non hanno chiarito come. "La sua età limita le informazioni che possiamo rilasciare" ha aggiunto l'agente. È ora detenuto per due capi di imputazione per omicidio di primo grado e la sua cauzione è stata fissata a 500.000 dollari, ha confermato McIver. "Non sappiamo se abbia un avvocato che può parlare a suo favore" ha spiegato.

Le autorità ora stanno cercando di capire il movente. Alcuni vicini hanno però detto ad una tv locale di aver sentito l'anziano e il bambino litigare, forse per addebiti sulla carta di credito per videogiochi, e in seguito di aver sentito udito diversi colpi di arma da fuoco.

Per gli investigatori sarebbero state usate due diverse pistole nella sparatoria; entrambi i caricatori sono stati trovati vuoti. In casa al momento dei fatti c'era anche un bambino di 6 anni che non è rimasto ferito. Inizialmente il più grande ha raccontato agli agenti intervenuti "una storia che non tornava", ha detto McIver, ma domenica pomeriggio ha confessato di essere stato lui a sparare.

Joe Cornelius Sr. e la figlia Keisha Miles

Il capo della polizia ha detto che il bambino non sembrava pentito quando è stato interrogato dalla polizia. "Per definire ‘pentito' userei le parole ‘tristezza, dolore, scuse, pianto', nessuna di queste cose è avvenuto", ha chiarito McIver, pur ammettendo che "le persone affrontano il lutto in maniera diversa".

Joe Cornelius Sr. era un noto attivista della comunità, membro del consiglio comunale e vice maresciallo di quartiere per l'ufficio dello sceriffo della parrocchia di Webster, ha riferito l'emittente locale KTAL, affiliata della NBC. Nel 2013, era stato nominato sindaco ad interim dopo la morte del primo cittadino in carica.