Chi sono i possibili candidati a futuro premier inglese dopo le dimissioni di Liz Truss Dopo le dimissioni di Liz Truss si apre la corsa al prossimo premier inglese. Tra i nomi più papabili ci sono Rishi Sunak e Penny Mordaunt, ma non è escluso un ritorno dell’ex premier Boris Johnson.

A cura di Chiara Ammendola

A soli 44 giorni dall'inizio del suo mandato, la premier inglese Liz Truss ha annunciato le sue dimissioni. Una decisione che apre le porte a nuove elezioni con le quali i cittadini d'oltremanica saranno chiamati a scegliere il nuovo primo ministro.

Entro il prossimo lunedì dovranno essere presentate le disponibilità che dovranno essere avvallate da almeno 100 deputati Tory, il che significa che non ci potranno essere più di tre di candidati visto che il numero dei parlamentari conservatori è di 357. Tra i nomi più papabili ci sono quelli di Rishi Sunak e Penny Mordaunt, che hanno già corso durante le primarie della scorsa estate, ma è possibile anche un ritorno dell’ex premier Boris Johnson.

In corsa per sostituire Boris Johnson la scorsa estate, Rishi Sunak si è scontrato poi con Liz Truss, perdendo. Eletto in Parlamento nel 2015, per il collegio elettorale di Richmond, nel North Yorkshire, si è fatto conoscere nel 2020 durante la pandemia. A sostenerlo la deputata conservatrice Angela Richardson: “L'ho sostenuto questa estate e ad oggi la mia idea non è cambiata”. Secondo i bookmakers il superfavorito è proprio Sunak il favorito.

Altrettanto favorita è Penny Mordaunt. L’attuale leader della Camera dei Comuni, eliminata al quarto turno di votazioni durante le primarie del partito conservatore, è data al secondo posto dai bookmakers in caso di nuove primarie del partito conservatore. Nel 2019, Mordaunt è entrata nella storia diventando la prima segretaria alla difesa del Regno Unito.

Da non escludere nemmeno un ritorno dell'ex premier Boris Johnson. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese infatti Bojo, dopo la notizia delle dimissioni di Truss, sarebbe rientrato di corsa dalla Repubblica Dominicana. Una sua candidatura cambierebbe completamente le carte in tavola, come evidenzia un sondaggio di YouGov, che gli dà il 32% delle preferenze contro il 23% di Sunak

Gli altri nomi in corsa sono quelli di Ben Wallace, segretario alla Difesa che ha un forte sostegno in Parlamento vista la sua gestione del ruolo del Paese rispetto alla guerra in Ucraina, Kemi Badenoch e Suella Braverman.