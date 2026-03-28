Governo Meloni, aumentano le pressioni dopo le dimissioni di Gasparri: “Premier venga in Parlamento prima di Pasqua”

"Mentre noi parliamo di leadership del campo largo e di Santanchè ieri Rubio ha confermato la pressione americana sull'Ucraina per cedere il Donbas alla Russia e Trump ha sostanzialmente detto che la NATO è morta. Possiamo sapere dalla destra e dalla sinistra come intendono affrontare questa crisi del sistema internazionale? Conte ha spiegato la posizione: si molla l'Ucraina e non si costruisce la NATO europea. AVS: idem. Salvini: idem. Per noi: accelerazione su NATO europea e ombrello nucleare indipendente e aumento del supporto all'Ucraina con uso degli asset russi. Gli altri non pervenuti. Meloni, Schlein, Tajani. Forse su questo dovremmo fare un dibattito in Parlamento". Lo ha scritto Carlo Catena, leader di Azione su X (ex Twitter).