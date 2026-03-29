Governo Meloni, la premier vede Salvini e Tajani a cena: sul tavolo il voto anticipato, news in diretta

"La premier Meloni cederà alla tentazione di chiedere il voto anticipato? Non lo so, non credo che abbia il coraggio di fare una scelta così radicale. Ma sono convinta che il logoramento non farà bene né a lei né all'Italia. Invece il centrosinistra potrà e dovrà sfruttare l'occasione per una grande campagna di radicamento sul territorio e di proposte concrete per rilanciare l'economia". Lo afferma in un'intervista a Repubblica la capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi. "La verità è che Giorgia Meloni ha perso il racconto – sottolinea -. Per quattro anni ci ha detto che era a Palazzo Chigi per scelta degli elettori, pur avendo preso solo il 26% alle politiche e il 29% alle Europee. Adesso si è capito che può ottenere la fiducia in Parlamento ma non ha la fiducia degli italiani. E quindi tutta la sua narrazione è venuta meno. Non ha fatto una riforma, la produzione industriale è crollata, il Pil è il più basso d'Europa, i giovani fuggono: che cosa può raccontare nei prossimi dodici mesi? Nulla. Ecco perché le conviene votare subito". Intanto, avverte Boschi, "bisogna vedere se Meloni trova il coraggio. Una leader che fa dimettere gli altri non è una leader. Se dovesse accadere, penso che nessuno possa dare consigli al presidente Mattarella. Lui sa cosa fare. Quello che secondo me dovremmo evitare, noi come centrosinistra, è cadere nella trappola del governo tecnico. Se la premier si dimette, noi dovremmo chiedere elezioni anticipate, non regalare a Fratelli d'Italia la facile narrazione che siamo quelli che vanno al governo senza vincere le elezioni. Andiamo al voto e sconfiggiamoli su salari, sicurezza, sanità, non con inciuci di palazzo".