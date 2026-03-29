Governo Meloni, la premier vede Salvini e Tajani a cena: sul tavolo il voto anticipato, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia e le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Ieri sera Giorgia Meloni ha visto Antonio Tajani e Matteo Salvini nella sua villa a Roma. La cena è stata convocata dalla premier dopo il Consiglio dei ministri per fare il punto della situazione dopo la settimana turbolenta che ha travolto il governo. Per il momento "non sono state prese decisioni", riferiscono fonti vicine a Palazzo Chigi. L'intenzione di Meloni è "portare a casa risultati" e riconquistare così la fiducia dei suoi elettori. Tra i temi sul tavolo il possibile ritorno alle urne. Intanto Santanchè è riapparsa sui social con un video per ringraziare i suoi collaboratori del ministero del Turismo perché "la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra".
Boschi (Iv): "Se Meloni si dimette subito alle urne"
"La premier Meloni cederà alla tentazione di chiedere il voto anticipato? Non lo so, non credo che abbia il coraggio di fare una scelta così radicale. Ma sono convinta che il logoramento non farà bene né a lei né all'Italia. Invece il centrosinistra potrà e dovrà sfruttare l'occasione per una grande campagna di radicamento sul territorio e di proposte concrete per rilanciare l'economia". Lo afferma in un'intervista a Repubblica la capogruppo di Iv alla Camera, Maria Elena Boschi. "La verità è che Giorgia Meloni ha perso il racconto – sottolinea -. Per quattro anni ci ha detto che era a Palazzo Chigi per scelta degli elettori, pur avendo preso solo il 26% alle politiche e il 29% alle Europee. Adesso si è capito che può ottenere la fiducia in Parlamento ma non ha la fiducia degli italiani. E quindi tutta la sua narrazione è venuta meno. Non ha fatto una riforma, la produzione industriale è crollata, il Pil è il più basso d'Europa, i giovani fuggono: che cosa può raccontare nei prossimi dodici mesi? Nulla. Ecco perché le conviene votare subito". Intanto, avverte Boschi, "bisogna vedere se Meloni trova il coraggio. Una leader che fa dimettere gli altri non è una leader. Se dovesse accadere, penso che nessuno possa dare consigli al presidente Mattarella. Lui sa cosa fare. Quello che secondo me dovremmo evitare, noi come centrosinistra, è cadere nella trappola del governo tecnico. Se la premier si dimette, noi dovremmo chiedere elezioni anticipate, non regalare a Fratelli d'Italia la facile narrazione che siamo quelli che vanno al governo senza vincere le elezioni. Andiamo al voto e sconfiggiamoli su salari, sicurezza, sanità, non con inciuci di palazzo".
Santanchè ringrazia i suoi al ministero del Turismo: "Mi ricorderò di voi perché la vita è lunga"
Con un videomessaggio sui social Daniela Santanchè è riapparsa dopo le dimissioni per ringraziare lo staff del ministero del Turismo. "Un ringraziamento sentito alla squadra del ministero del Turismo che in questi anni ha lavorato al mio fianco per valorizzare sempre più questo settore strategico della nostra Nazione. Il merito dei successi di questi tre anni e mezzo è più vostro che mio", ha affermato. "Voglio ringraziare uno per uno tutti coloro con cui ho lavorato, è veramente una squadra fantastica. Ognuno c'ha messo passione, volontà, determinazione: siamo stati in questi tre anni e mezzo una squadra, ritengo che da soli non si vince mai. Il ministero del Turismo ha lavorato bene, ma il merito non va a me ma a questa squadra fantastica che ha lavorato veramente bene. Mi ricorderò di ognuno di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra. Bravi, continuate a lavorare così! Continuate a portare avanti il ministero del Turismo, importante per la crescita della nostra economia nazionale. Il mio è davvero un ringraziamento che sento, siete stati davvero fantastici e meravigliosi", ha chiuso.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi
Vertice ieri sera a cena nella residenza della presidente del Consiglio tra Giorgia Meloni e i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Fonti di governo spiegano che si eè trattato di un incontro "informale per fare il punto" della situazione dopo l'uscita di Santanè, Delmastro e Bartolozzi, nel quale "non sono state prese decisioni". Si tratta, riunione del Cdm a parte, del primo incontro tra i tre leader dopo la sconfitta del referendum.