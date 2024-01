Chi sono i morti dell’incidente in elicottero in Canada: tra loro il rampollo della catena Sportler Andreas junior Widmann e Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, sono le due vittime altoatesine dell’incidente in elicottero verificatosi in Canada: entrambi erano rampolli di importanti famiglie, il primo erede della Texmarket, il secondo figlio del fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Sono Andreas junior Widmann e Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, le due vittime di origine altoatesina dell'incidente in elicottero verificatosi nelle scorse ore in Canada. Entrambi appartengono a famiglie molto note nel settore imprenditoriale.

Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, aveva 29 anni ed era figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, mentre Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore del settore tessile, era figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket, nonché nipote dell'ex assessore provinciale Thomas

Nell'incidente, sono invece rimasti feriti il fratello di Heinzl, Jakob Oberrauch, 34 anni, amministratore delegato di Sportler, e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi. Versa in gravi condizioni Emilio Zierock, 35 anni, della nota cantina vinicola Foradori.

Intanto, sono in corso le indagini da parte delle autorità locali per cercare di capire cosa ha provocato l'incidente. Sarebbe da attribuire a una forte nevicata la causa della tragedia avvenuta ieri pomeriggio nel British Columbia in Canada. L'elicottero era adibito ad eliski, la pratica dello sci fuoripista e freeride che in Europa è imitato solo ad alcune aree, e che si è schiantato contro la montagna a Skeena a nord di Terrace, località a circa 700 chilometri da Vancouver ai confini con l'Alaska.

Stando ad una prima ricostruzione, l'incidente si è verificato alle ore 16 di lunedì 22 gennaio e in quindici minuti la ‘Northern Health‘ ha emesso un codice arancione all'ospedale. L'elicottero, un Agusta 119 Koala che può trasportare fino a otto persone, era di proprietà della società Northern Escape Heli Skiing fondata nel 2004 e gestisce anche alcuni gatti delle nevi e tre lodge. Il presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing, John Forrest, secondo The Canadian Press, ha detto "stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente, sono grato ai soccorritori che sono entrati subito in azione".