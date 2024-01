Elicottero carico di sciatori si schianta, morti tre turisti italiani in Canada Tra le vittime dell’incidente in elicottero in Canada Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo imprenditoriale Sportler, è rimasto ferito. A bordo almeno sette persone che praticavano Heliski sulle montagne a nord di Terrace, in Canada. Si tratta di una pratica dello sci che si serve di un elicottero come mezzo di risalita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Tre giovani turisti italiani sono morti tragicamente nella Columbia Britannica, in Canada, dopo che un elicottero su cui viaggiavano è precipitato al suolo sulle montagne a nord di Terrace. La tragedia si è consumata lunedì pomeriggio mentre i tre giovani, residenti in AltoAdige, praticavano Heliski con una comitiva di turisti. Si tratta di una pratica dello sci fuoripista e del freeride che si serve di un elicottero come mezzo di risalita.

Tra le vittime Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo imprenditoriale Sportler, è rimasto ferito. Lo apprende l'Asnda da fonti vicine al noto gruppo. I due si trovavano con un gruppo di amici e colleghi per praticare Heliski.

Il dramma nel pomeriggio di ieri, verso le 16, quando l'elicottero carico di sciatori, per motivi tutti da accertare, si è schiantato improvvisamente in una zona montuosa. Sull’elicottero viaggiavano almeno sette persone, secondo il capo dei soccorsi di Terrace Search and Rescue, un gruppo di soccorso volontario locale che è stato chiamato a intervenire.

Oltre ai tre italiani morti, infatti, altre quattro persone che si trovavano sul mezzo sono state soccorse e sono state trasportate in ospedale dove versano in gravi condizioni. L'elicottero era un Agusta A119 Koala, che può trasportare fino a otto persone.

L’allarme è partito alle 16 di lunedì, ora locale di Terrace, piccola cittadina a circa 70 miglia dal confine con l'Alaska. Sul posto, oltre ai servizi di emergenza, sono confluiti altri elicotteri che erano nell’area e che hanno facilitato i soccorsi in una zona altrimenti impervia da raggiungere. Schierati diversi sanitari e mezzi di terapia intensiva, tra cui tre ambulanze aeree e cinque ambulanze di terra.

In una dichiarazione, la compagnia turistica locale che gestiva il volo di Eliski, la Northern Escape Heli Skiing, ha confermato che tre persone sono morte quando uno dei suoi elicotteri si è schiantato sulle montagne a nord di Terrace. Il gruppo però non ha voluto dare altre informazioni sui fatti.

"Gli ospiti che sciano con noi e lo staff che lavora con noi ogni stagione fanno parte della nostra famiglia", ha affermato in una nota il presidente e direttore generale del gruppo, aggiungendo: “È impossibile esprimere a parole il profondo dolore che proviamo e il dolore che condividono i nostri ospiti e il nostro staff. Ci auguriamo che rispettiate la privacy delle persone colpite in questo momento estremamente difficile”.