Chi è il killer della piccola Debbie: rapita, stuprata e uccisa a 9 anni. La svolta dopo cinquant’anni Risolto un importante cold case negli USA grazie all’analisi del dna. Debbie Lynn Randall venne rapita il 13 gennaio del 1972 mentre stava tornando a casa, in Georgia. Il corpo ritrovato 16 giorni dopo: era stata violentata e strangolata…

A cura di Biagio Chiariello

Ci sono voluti oltre cinquant'anni per dare un nome alla persona che il 13 gennaio del 1972 rapì, stuprò ed uccise la piccola Debbie Lynn Randall, una studentessa di terza elementare, a meno di un isolato dalla sua casa nello Stato USA della Georgia. Il corpo della bimba di 9 anni fu ritrovato 16 giorni dopo dopo un'estesa ricerca da parte di migliaia di persone. Era stata violentata e strangolata.

"Col passare del tempo, gli investigatori hanno seguito centinaia di piste senza alcun risultato", ha detto il procuratore distrettuale della contea di Cobb Flynn Broady. Grazie ai progressi nelle analisi del DNA e nella tecnologia forense, è arrivata la svolta. Durante l'indagine iniziale, gli agenti del dipartimento di polizia di Marietta hanno recuperato un capello del sospettato e un pezzo di stoffa, ha detto Broady. Un test dell'FBI sui capelli dell'ottobre 2001 aveva già permesso agli investigatori di escludere molti potenziali sospetti.

Nel maggio del 2015, il tessuto recuperato dalla polizia è stato inviato alla scientifica per un'analisi più dettagliata che ha portato ad un profilo parziale attribuito a un ‘maschio sconosciuto'. Gli ulteriori finanziamenti ottenuti per un ulteriore test del DNA nel 2019 hanno portato a nuove analisi del tessuto nel 2022.

Ed è arrivata la svolta. Ad uccidere Debbie fu William Rose, un 24enne che si tolse la vita nel 1974. Il corpo del sospettato è stato riesumato per il test del dna "per escludere ogni dubbio" ha detto Broady: gli esami hanno dato una corrispondenza al 100% con il lembo di stoffa trovato tra i resti della bimba. Ora il killer ha quindi un nome: ma i suoi genitori non sapranno mai chi uccise la loro figlia. Sua madre è stata sconfitta dalla leucemia nel 2018 e suo padre è morto proprio l’anno scorso.

William Rose

"Le risposte fornite oggi non la riporteranno indietro e non possiamo ottenere giustizia dall'autore del reato, ma so che quell'uomo deve rispondere a un potere superiore…", ha detto il procuratore.

Il fratello della bimba uccisa, Melvin, era presente lunedì alla conferenza stampa in cui è stata annunciata la chiusura del caso. "Vorrei che mia madre fosse qui, ma so che ora è in paradiso. Finalmente è finita, vogliamo solo dire che ringraziamo tutti voi per quello che avete fatto per far sì che questo giorno si realizzasse", ha detto.