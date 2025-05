video suggerito

Chi era Valeria Márquez, la giovane influencer messicana uccisa in diretta durante un video su TikTok Modella, influencer, imprenditrice, la 23enne messicana Valeria Márquez era proprietaria del salone di bellezza Blossom The Beauty Lounge e creava contenuti online: l’omicidio è avvenuto durante una diretta TikTok. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un telefono appoggiato in un angolo della sua attività mentre parlava con i suoi seguaci. Sembrava una giornata come le altre per Valeria Márquez, influencer messicana, che ieri stava facendo una diretta sui social per condividere la propria giornata con i followers quando ad un certo punto un uomo varca la porta e spara diversi colpi d'arma da fuoco che le costano la vita. Un episodio tragico e una dinamica che fa rabbrividire.

Márquez aveva ricevuto un regalo misterioso e parecchio costoso, che era stato conservato nel suo salone di bellezza prima del suo arrivo. La giovane, che aveva rifiutato il dono riportandolo indietro, aveva esternato la sua preoccupazione ai followers e a una donna presente sul posto."Al massimo mi uccideranno" aveva detto impaurita, mentre stringeva un peluche. Poco dopo, l'influencer abbassa la voce per pronunciare la seguente frase: "Stanno arrivando". Si sente qualcuno che le chiede conferma della sua identità, lei annuisce e muta la diretta, poi il killer la colpisce con due proiettili: uno in testa e uno all'addome.

La 23enne Valeria Márquez

Chi era Valeria Márquez, influencer messicana uccisa a colpi di pistola

Nata nel 2002, la donna aveva 23 anni ed era conosciuta principalmente per la sua attività di influencer: pubblicava foto, video e tutorial di bellezza. I contributi della giovane, condivisi soprattutto sulle piattaforme social, non si basavano solo su questo, ma anche sul racconto della propria vita e di alcune tematiche inerenti alla cura di sé e del proprio corpo. Il tutto veniva fatto aggiungendo, a volte, un pizzico di comicità ed ironia, ingredienti che hanno contribuito alla sua ascesa nel mondo dei social network.

Prima di raggiungere la popolarità, garantita da più di 100mila followers su TikTok e gli oltre 160mila su Instagram, Márquez era una modella, carriera che ha cominciato nel 2021, quando divenne Miss Rostro di quell'edizione. La vittoria del concorso di bellezza locale le aprì le porte per collaborare con alcuni marchi di moda, tra cui Beauty Body Level, specializzata nella produzione di corsetti.

L'influencer messicana Valeria Márquez

Inoltre, Márquez era diventata un'imprenditrice meno di un anno fa, quando, nell'agosto del 2024, aprì il salone di bellezza Blossom The Beauty Lounge a Zapopan, nello Stato messicano di Jalisco. Tra i servizi offerti dall'attività il taglio dei capelli, l'applicazione di ciglia e unghie finte. Qui, l'influencer ha pubblicato la sua ultima foto e ha fatto la sua ultima diretta, quella in cui è stata uccisa a sangue freddo da un killer non ancora identificato.

Un ex fidanzato avrebbe minacciato Valeria Márquez

Qualche giorno prima della morte, pare che Márquez avesse denunciato un ex fidanzato, dal nome ignoto, per minacce e che si sentisse realmente in pericolo di vita. "Non conosci i lati peggiori di me e non vorrei mostrarteli" avrebbe scritto l'uomo alla nota influencer.