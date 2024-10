video suggerito

Chi era Andreas Münzhuber, neonazista tedesco morto precipitando dalla montagna preferita di Hitler L’uomo aveva 37 anni e stava facendo un’escursione con altre 30 persone. Scivolato su una radice bagnata, è caduto nel vuoto per 60 metri sul monte Untersberg, dove il dittatore tedesco aveva fatto costruire un rifugio di lusso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, Andreas Münzhuber, 37 anni, membro del gruppo neo nazista Der III Weg; a destra, un elisoccorso tedesco durante un'operazione di salvataggio

Inciampa e cade durante un'escursione sul monte Untersberg, la montagna preferita di Adolf Hitler in Baviera. È morto così Andreas Münzhuber, 37 anni, membro del gruppo neo nazista Der III Weg (La Terza Via, ndr), mentre stava facendo una gita con altre 30 persone. È successo domenica 29 settembre ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore.

A un certo punto della camminata, spiegano le autorità, l'uomo è inciampato su una radice bagnata. E perdendo l'equilibrio è finito nel vuoto. Un volo di 60 metri che non gli ha lasciato scampo, uccidendolo sul colpo. Sono stati chiamati subito i soccorsi. Per recuperare il corpo sono stati coinvolti due elicotteri.

La morte è avvenuta sul monte Untersberg, la cui cima è alta 1.972 metri. Un luogo ancora oggi attrazione di nostalgici del nazismo, visto che era talmente amato dal dittatore tedesco che aveva deciso di far costruire lì un rifugio di lusso denominato "Nido dell'Aquila".

Il rifugio di lusso "Nido dell'Aquila" sul monte Untersberg

Secondo la ricostruzione dell'agenzia di stampa tedesca T-Online, Münzhuber era un "membro anziano del consiglio" di Der III Weg, che ha una costola regionale in Baviera. Ed era anche il tesoriere della stessa fazione, come riferito in un rapporto del governo tedesco del 2023 sull'organizzazione.

Il gruppo neo nazista conta oggi all'incirca 600 membri in Germania. Le sue origini risalgono al 2013 nella città di Heidelberg su iniziativa di ex membri del partito Nazional-Democratico tedesco. Münzhuber lascia una figlia.

L'uomo, originario di Frisinga in Baviera, era diventato padre a giugno. Da una delle campagne di raccolta fondi si legge che sua figlia "non ha ancora quattro mesi ed era il sole della vita di Münzhuber". Dalle informazioni raccolta da Ndtv World, il Prisoner Aid Friends Circle, gruppo che supporta i neo nazisti incarcerati, ha dichiarato che questa "morte ci colpisce tutti duramente".