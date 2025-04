video suggerito

Precipita col parapendio dal Monte Grappa, si schianta nel giardino di un'abitazione: morto 86enne L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 di oggi, sabato 5 aprile. La vittima è un cittadino tedesco, che si era lanciato con il parapendio dalle pendici del vicino Monte Grappa. È morto precipitando con il parapendio in un prato a Romano d'Ezzelino (Vicenza).

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia in volo sulle pendici del Monte Grappa, nelle prealpi Venete. Un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo parapendio all'interno del giardino di un'abitazione privata nel comune di Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto attorno alle 12.30, in un momento della giornata in cui la zona è spesso frequentata da appassionati di volo libero, grazie alla vicinanza con il noto punto di decollo situato a Semonzo del Grappa.

La vittima è Juergen Vogt, un cittadino tedesco di 86 anni, in Italia con ogni probabilità per un soggiorno all’insegna dello sport e della natura. L’uomo si era lanciato dalla rampa denominata “Stella Alpina”, posta lungo il 13° tornante della salita che conduce a Semonzo, uno dei luoghi più apprezzati dagli amanti del parapendio. Purtroppo, però, qualcosa è andato storto fin dai primi istanti del volo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano pilota potrebbe non essersi correttamente agganciato alla vela del parapendio, compromettendo fin da subito la stabilità del volo. Questo errore avrebbe causato una rapida perdita di quota, senza che ci fosse modo di recuperare il controllo del mezzo. Dopo aver sfiorato il tetto di un’abitazione, il parapendio si è schiantato nel giardino della stessa, provocando lesioni mortali all’uomo.

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, che hanno assistito attoniti alla scena. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del Suem 118, supportato da un elicottero d’emergenza. Nonostante la rapidità dell’intervento, per Juergen Vogt non c’era più nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con maggiore precisione la dinamica dell'incidente.

Il Monte Grappa, pur essendo meta privilegiata per il parapendio, ha già fatto registrare in passato altri incidenti, alcuni dei quali purtroppo mortali. La tragedia odierna solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di volo e sulle condizioni fisiche e tecniche richieste per affrontare un’attività che, sebbene affascinante, non è priva di rischi.