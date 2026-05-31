Scivola sul sentiero e precipita per 40 metri: morto l’imprenditore altoatesino Lorenz Kröss

Il 61enne è scivolato precipitando nel vuoto mentre era impegnato nel Tirolo austriaco con due amici su un sentiero di una riserva di caccia a circa 1.800 metri di quota.

Lutto in Alto Adige dove un terribile incidente lungo un sentiero di montagna è costato la vita all'imprenditore altoatesino Lorenz Kröss. La tragedia nel pomeriggio di iri, sabato 30 maggio, nei pressi di Längenfeld, vicino a Sölden, nel Tirolo austriaco, a circa 1.800 metri di quota. Secondo quanto ricostruito finora, il 61enne era impegnato in alcuni lavori di manutenzione su un sentiero di caccia quando sarebbe scivolato e avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per oltre 40 metri.

La tragedia davanti agli occhi di due amici che erano con lui sul posto e hanno assistito all’intera scena senza poter fare nulla. Secondo la polizia di Sölden, quando è avvenuto il dramma i tre stavano lavorando su un terreno ripido e roccioso usato per l'attività venatoria in una riserva di caccia di cui Lorenz Krösser è affittuario da molti anni.

Erano circa le 16:00 del pomeriggio quando, nonostante una corda di sicurezza installata sul sentiero, il 61enne originario del Renon, è scivolato senza riuscire più ad aggrapparsi a nulla. Immediata la richiesta di aiuto da parte degli amici con una telefonata di emergenza che ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

I successivi momenti sono stati drammatici con una corsa contro il tempo per cercare di salvarlo visto che l'uomo era ancora vivo anche se privo di sensi. Gli stessi amici gli hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell'elicottero di emergenza con i medici. Vista la zona impervia, i soccorsi si sono dovuto calate con un verricello per stabilizzarlo e provvedere al suo trasporto immediato all'ospedale regionale di Innsbruck ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato vano. Arrivato in ospedale in condizioni critiche, Lorenz Kröss è morto alcune ore dopo per le ferite riportate nella caduta senza mai più riprendere conoscenza.

La notizia del decesso dell’imprenditore accolta con sgomento in Alto Adige dove il cofondatore della Metall Ritten, azienda di costruzioni in metallo, acciaio e vetro di Collalbo, era molto noto.