Chi è María Corina Machado, l’attivista venezuelana che si oppone a Maduro e vive in clandestinità

María Corina Machado è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025. Politica e attivista, leader dell'opposizione in Venezuela, nel 2024 la Corte Suprema del Paese, controllata dal presidente Nicolás Maduro, suo avversario, le ha vietato di correre alle elezioni e di ricoprire incarichi pubblici per 15 anni. Da allora è costretta a vivere in clandestinità.

María Corina Machado, politica e attivista, leader dell'opposizione in Venezuela, è la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025. Fondatrice del partito politico liberale Vente Venezuela, la 58enne è stata deputata dell'Assemblea Nazionale dal 2011 al 2014.

"Negli ultimi dodici mesi, Machado è stata costretta a vivere nascosta. Nonostante le gravi minacce alla sua vita, è rimasta nel Paese, una scelta che ha ispirato milioni di persone", ha dichiarato Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comitato per il Nobel durante l'assegnazione del prestigioso riconoscimento.

"Quando gli autoritari prendono il potere, è fondamentale riconoscere i coraggiosi difensori della libertà che si alzano e resistono", ha aggiunto. "Sono sotto shock!", ha dichiarato Machado dopo l'annuncio. Secondo il segretario del Comitato, ripreso dal Guardian, Machado ha affermato: "Questo è un premio per un intero movimento".

Nata a Caracas nel 1967 da una famiglia agiata, laureata in ingegneria industriale, Machado avrebbe potuto lasciare il Paese ma ha deciso di restare e di scendere in politica per la democrazia e contro il regime di Maduro.

Alle elezioni parlamentari del 2011 la ‘dama d'acciaio‘, come è stata soprannominata, è stata la candidata con più voti nella storia dell'Assemblea Nazionale. Nel 2018 la Bbc l'ha inserita nella lista delle 100 donne più influenti al mondo.

Dopo essere diventata deputata, Machado, che ha denunciato più volte le violazioni dei diritti umani e le manipolazioni elettorali, è stata destituita e inabilitata dalle autorità per la sua opposizione al regime di Nicolás Maduro.

Nel 2023 ha vinto le primarie dell’opposizione in vista delle presidenziali, ma le autorità elettorali le hanno impedito la candidatura e la sfida proprio contro il presidente in carica Maduro.

A gennaio 2024 la Corte Suprema venezuelana, controllata dal presidente, l'ha infatti accusata di corruzione e le ha vietato di correre alle elezioni e di ricoprire incarichi pubblici per 15 anni. Ha quindi deciso di guidare la campagna per il candidato Edmundo Gonzalez Urrutia. Dopo la vittoria di Maduro, Machado vive in clandestinità.

Nel 2024 il Parlamento europeo ha assegnato a Machado e Urrutia il Premio Sakharov per la libertà di pensiero. "Sono così orgogliosa della coraggiosa María Corina Machado che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace", ha scritto su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

"La tua instancabile lotta per la libertà e la democrazia in Venezuela ha toccato i cuori e ispirato milioni di persone in tutto il mondo. – aggiunge – Ecco perché il Parlamento europeo è stato orgoglioso di riconoscere a te e Edmundo Gonzalez Urrutia il Premio Sakharov nel 2024. Una testimonianza del tuo coraggio e della tua convinzione".

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato l'assegnazione del Premio: "Congratulazioni, María Corina, per aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Questo premio onora non solo il tuo coraggio e la tua convinzione. Ma ogni voce che si rifiuta di essere messa a tacere. In Venezuela e in tutto il mondo".

"Invia un messaggio potente. – prosegue – Lo spirito di libertà non può essere imprigionato. La sete di democrazia prevale sempre. Cara María, la lotta continua".

Il Premio Nobel per la Pace viene assegnato ogni anno alla persona che ha maggiormente contribuito a rispettare i termini stabiliti nel testamento di Alfred Nobel, il chimico svedese che ha istituito il riconoscimento.

Nel testamento si afferma che il premio verrà assegnato "alla persona che avrà svolto il maggior o il migliore lavoro a favore della fratellanza tra le nazioni, dell'abolizione o della riduzione degli eserciti permanenti e della formazione e diffusione dei congressi per la pace".