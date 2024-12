video suggerito

Chi è la studentessa 15enne autrice della sparatoria in Wisconsin: uccisi studente e prof, poi si è suicidata La polizia di Madison, in Wisconsin (USA), ha confermato che è stata una studentessa di 15 anni, Natalie "Samantha" Rupnow, ad aprire il fuoco ieri alla Abundant Life Christian School uccidente uno studente e un insegnante per poi togliersi la vita. Indagini in corso per scoprire il movente.

A cura di Ida Artiaco

È arrivata la conferma che è stata una ragazzina di solo 15 anni, Natalie "Samantha" Rupnow, ad aprire il fuoco in una scuola cristiana privata, provocando la morte di almeno due persone, uno studente e un insegnante. Lei stessa è poi deceduta durante il trasferimento in ospedale dopo aver rivolto conto di sé la stessa arma. È successo alla Abundant Life Christian School di Madison, nel Wisconsin, nelle scorse ore.

La sparatoria è avvenuta all'interno di un'aula studio frequentata da studenti di classi miste. A dare l'allarme – chiamando il 911 – è stato un alunno di 8 anni della seconda elementare della Abundant Life Christian School. Secondo la polizia, la 15enne, studentessa dell'istituto, dopo aver aperto il fuoco, si sarebbe a sua volta sparata. Oltre alle due vittime, ci sarebbero altre sei persone che sono rimaste ferite, di cui due in gravissime condizioni.

Secondo il capo della polizia di Madison, Shon Barnes, un insegnante e tre studenti sono stati portati in ospedale con ferite meno gravi e due di loro sono stati dimessi in serata. "Oggi è un giorno triste non solo per Madison, ma per tutto il nostro Paese", ha detto Barnes. "Dobbiamo fare un lavoro migliore nella nostra comunità". Indagini sono in corso per cercare di capire il movente della sparatoria, e soprattutto come la ragazzina sia entrata in possesso dell'arma.

Le autorità hanno chiesto ai testimoni di parlare con la polizia e di raccontare cosa hanno visto e sentito negli attimi immediatamente precedenti alla tragedia. "Ma non è una cosa che vogliamo affrettare. Non interrogheremo gli studenti", ha sottolineato Barnes. "Daremo loro l'opportunità di dirci cosa hanno visto quando saranno pronti. Ogni bambino, ogni persona in quell'edificio, è una vittima e lo sarà per sempre".

La Abundant Life Christian School è frequentata da circa 400 studenti dalla scuola materna alle superiori. L'istituto rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione. Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha ordinato che le bandiere siano a mezz'asta sugli edifici statali, mentre sull'accaduto è intervenuto anche il presidente Joe Biden, che ha definito la sparatoria "scioccante e inaccettabile".