“C’è una donna morta in soggiorno”: l’ex marito di Jill Biden arrestato per l’omicidio della moglie

William Stevenson, ex marito di Jill Biden, è stato arrestato dopo essere stato accusato della morte della moglie Linda, avvenuto lo scorso 28 dicembre: è stato lui a chiamare i soccorsi. Indagini in corso.

Jill Biden e Joe Biden

È stato arrestato con l'accusa di omicidio William Stevenson, 77enne del Delaware, Stati Uniti. È accusato di aver ucciso la moglie. La notizia ha suscitato clamore negli States perché l'uomo è l'ex marito di Jill Biden, ex fist lady dopo aver sposato in seconde nozze Joe Biden.

William Stevenson è stato arrestato ieri, a quasi un mese di distanza dalla morte della moglie, Linda Stevenson, 64 anni, e dovrà rispondere dell'accusa di omicidio di primo grado. La polizia della contea di New Castle non ha fornito dettagli sul decesso, verificatosi lo scorso 28 dicembre, nella casa della coppia a Wilmington.

William Stevenson.

Linda Stevenson è stata trovata priva di sensi in soggiorno dopo che proprio il marito ha chiamato i soccorsi: quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Un comunicato rilasciato all'epoca affermava che il suo corpo era stato consegnato alla Divisione di Scienze Forensi del Delaware per l'autopsia, di cui non si conoscono i risultati. Al termine di una indagine durata settimane, in manette è finito il marito.

William Stevenson, proprietario del bar universitario The Stone Balloon vicino all'Università del Delaware, è attualmente in custodia presso l'Howard Young Correctional Institution. Non è stata ancora pagata la cauzione fissata a mezzo milione di dollari. Jill Biden sposò Stevenson nel febbraio del 1970, quando lui aveva 23 anni e lei era studentessa all'Università del Delaware. Nel 1974 si separarono e l'anno successivo firmarono per il divorzio. Joe Biden sposò Jill un paio d'anni dopo, nel giugno del 1977, quando era senatore del Delaware.