Cavo della giostra si spezza, passeggeri scagliati in aria: urla di terrore al luna park L’incidente a Londra. La capsula ha sbattuto con forza contro un palo, una delle travi metalliche di supporto della giostra, prima di rimanere sospesa all’unica corda ancora rimasta con i passeggeri terrorizzati aggrappati all’interno.

A cura di Antonio Palma

Momenti di puro terrore quelli vissuti da alcuni passeggeri di una giostra di un luna park londinese. Come mostrano alcuni video diffusi sui social dai presenti, un cavo dell’attrazione su cui erano saliti infatti si è improvvisamente spezzato, sbalzando in aria la gabbia metallica in cui erano seduti e lasciandoli sospesi nel vuoto.

L’agghiacciante momento al Winter Wonderland, un grande evento natalizio annuale che si tiene ad Hyde Park, a Londra, e che prevede anche l’allestimento di giostre.

Proprio durante una serata di divertimento, una delle attrazioni per gli amanti del brivido, che prevede il lancio di una capsula con passeggeri legata a cavi elastici, è stata protagonista di un pauroso incidente: una delle corde si è sganciata scagliando in aria in modo anomalo la gabbia metallica con due uomini a bordo.

La capsula ha sbattuto con forza contro un palo, una delle travi metalliche di supporto della giostra, prima di rimanere sospesa all’unica corda ancora rimasta con i passeggeri terrorizzati aggrappati all'interno.

Nei filmati si sentono le urla di terrore dei presenti in questi terribili momenti che fortunatamente alla fine si son concluse senza grossi danni per i protagonisti.

Gli uomini sono stati liberati dagli stessi addetti del parco e controllati dai sanitari sul posto e non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche ospedaliere.

“Possiamo confermare che mercoledì sera si è verificato un problema tecnico che ha coinvolto il reverse bungee. Entrambi i passeggeri sono stati portati in sicurezza fuori dalla giostra, controllati dai nostri medici in loco e non sono rimasti feriti. "La sicurezza è la nostra massima priorità e l’attrazione è stata chiusa mentre si svolgono ulteriori indagini ha ricostruito un portavoce di Hyde Park Winter Wonderland.