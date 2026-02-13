Caso Epstein, dimessa Kathy Ruemmler, responsabile legale Goldman Sachs: “Completamente vestita da zio Jeffrey”

L’avvocata, responsabile legale della prestigiosa banca d’investimento Goldman Sachs, ha annunciato le sue dimissioni dopo che dagli Epstein Files è emerso uno stretto rapporto tra i due con costosi regali. Ruemmler in alcuni scambi lo descrive come un “fratello maggiore” e sembra minimizzare i suoi crimini sessuali.

C'è una nuova "vittima" degli Epstein Files, Kathy Ruemmler. L'avvocata, responsabile legale della prestigiosa banca d'investimento Goldman Sachs, nelle scorse ore ha annunciato le sue dimissioni dopo la scoperta un fitto scambio di messaggi ed email col finanziere americano condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in cella. Dalle carte rilasciate dal Dipartimento di Giustizia Usa, infatti, emerge uno stretto rapporto tra i due prima ancora che lei prendesse l'incarico a Goldman Sachs con messaggi di affetto ma soprattutto discorsi in cui la donna sembra conoscere bene le attività di Epstein e apprezzare i suoi costosi regali.

Kathy Ruemmler in alcuni scambi lo descrive come un "fratello maggiore" e sembra minimizzare i suoi crimini sessuali. "Gli manderai una delle tue russe?" scrive lei in una mail in cui i due parlano del direttore di un fondo per il quale lei stava valutando di assumere un incarico. Si tratta di conversazioni tra il 2014 e 2019, un periodo in cui Ruemmler esercitava la professione privatamente dopo aver lasciato la Casa Bianca come consulente di Obama.

L'avvocata chiamava Epstein "zio Jeffrey" nelle email e diceva di adorarlo. Negli scambi emerge anche una prassi comune di regali costosi che la professionista riceveva da Epstein nonostante lui fosse già stato condannato per reati sessuali nel 2008 . Un apprezzamento reciproco visto che Epstein telefonò anche a Ruemmler quando fu arrestato la seconda volta nel luglio 2019 per le accuse di traffico sessuale di minori.

"Sei così adorabile e premuroso! Grazie zio Jeffrey!!!", scriveva Ruemmler a Epstein nel 2018. "Oggi sono completamente vestita dallo zio Jeffrey! Stivali, borsa e orologio Jeffrey!", si legge invece in un'altra email del gennaio 2019 in cui si fa riferimento proprio ai regali di Epstein che oltre ad abiti ed accessori di marca costosi, le forniva anche biglietti aerei giornate in spa e prodotti elettronici.

"Ero un avvocato difensore quando ho avuto a che fare con Jeffrey Epstein" si è difesa l'avvocata, definendo l'ex amico un "mostro". Anche per questo inizialmente aveva affermato di non volersi dimettere dal suo incarico attuale ma, dopo la diffusione dei nuovi file, ora è arrivato il cambio di rotta. "Ho deciso che l'attenzione dei media su di me, in relazione al mio precedente lavoro come avvocato difensore, stava diventando una distrazione, La mia responsabilità è quella di mettere gli interessi di Goldman Sachs al primo posto" ha dichiarato.

Un portavoce di Goldman Sachs ha affermato che Ruemmler "si pente di aver conosciuto" Epstein. Lo stesso Ceo della banca d'affari ha espresso parole di vicinanza affermando di avere piena fiducia in lei ma di aver comunque accettato le dimissioni per rispettare la sua decisione.