Capodanno 2026, in Nuova Zelanda e Australia è già 1 gennaio: spettacolo di fuochi di artificio

La prima grande città a dare il benvenuto al nuovo anno è stata Auckland, in Nuova Zelanda. Solo due ore dopo è toccato a Sydney, in Australia, salutare l’arrivo del 2026 con un grande spettacolo pirotecnico e un minuto di raccoglimento per l’attentato di Bondi Beach.

Mentre in Italia procedono i preparativi per il cenone di fine anno, in alcune parti del mondo è già il primo gennaio e si festeggia il Capodanno 2026 con spettacoli di fuochi d'artificio e brindisi in piazza. Come sempre i primi a salutare l'arrivo del nuovo sono stati gli abitanti dell'Isola Christmas, il remoto atollo del Pacifico centraleparte della Repubblica di Kiribati. Poi è toccato a Nuova Zelanda e infine all'Australia, insieme alle altre isole del Pacifico come le Fiji, le Isole Marshall , Tuvalu e Nauru.

A causa del fuso orario la prima grande città dare il benvenuto al nuovo anno è stata Auckland, in Nuova Zelanda, dove migliaia di persone hanno assistito a uno spettacolare lancio di fuochi d'artificio dalla Sky Tower, uno dei simboli della città. Solo due ore dopo è toccato a Sydney, in Australia, che come ogni anno ha dato il benvenuto al 2026 con uno spettacolo di colori e fuochi allo scoccare della mezzanotte.

Nella metropoli, che si è da tempo autoproclamata “Capitale mondiale del Capodanno” perché storicamente segna l'inizio dei festeggiamenti nei vari fusi orari del mondo, i fuochi d'artificio hanno incantato le tantissime persone che affollavano la baia, Dalla Opera House al ponte. Più di un milione di persone hanno festeggiato il 2026 in riva all'acqua. Nonostante il gravissimo attentato di Bondi Beach, nessuno si è fatto scoraggiare e tutti si sono affollati per il minuto di raccoglimento alle 23 ora locale quando il porto di Sydney è rimasto in silenzio con la folla che teneva accese luci e torce per ricordare le 15 vittime dell'attentato e le immagini di una menorah proiettate sul Sydney Harbor Bridge.

Dopo l'Australia è toccato ai paesi del Sud est asiatico salutare il nuovo anno. In Indonesia, le celebrazioni sono state ridotte a causa delle devastanti inondazioni. Jakarta e Makassar hanno preferito programmi sobri di preghiera e riflessione, mentre sull’isola di Bali i fuochi e i concerti sono stati sostituiti da spettacoli culturali e danze tradizionali. Anche Hong Kong ha rinunciato ai fuochi d’artificio dopo l’incendio di novembre. In India il nuovo anno si festeggerà quando in Italia saranno le ore 19.00. Il Paese con più Capodanno è ovviamente la Russia che, dall'enclave baltica di Kaliningrad alla penisola della Chukotka, si estende lungo 11 fusi orari. Gli ultimi a festeggiare saranno gli abitanti dele isole della Samoa americana, quando l'anno nuovo avrà già avvolto per intero il pianeta.