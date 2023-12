Caos trasporti per tunnel allagato, cancellati tutti i treni da e per Londra: cosa sta succedendo Caos trasporti ferroviari in Inghilterra alla vigilia di Capodanno. 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati per oggi. Lo stop è stato imposto alle autorità ferroviarie dall’allagamento di un tunnel dedicato ai trasporti provocato dal maltempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Alla vigilia di Capodanno, in quello che viene considerato uno dei weekend più affollati dell’anno per i treni, migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati.

Nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre, tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. Succede a causa dell’allagamento di un tunnel nel sud dell’Inghilterra.

"L’allagamento dei tunnel tra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellare tutti i nostri treni sulla nostra rotta da e per Londra per il resto della giornata", è quanto scrive Eurostar, che gestisce i servizi da Londra a Parigi, Bruxelles e Amsterdam.

Non sono previsti servizi ad alta velocità tra Ebbsfleet International nel Kent e Londra St Pancras International a causa del tunnel allagato sotto il Tamigi. Nei video si vede una cascata d'acqua che si riversa in un tunnel utilizzato dai treni Eurostar, vicino alla stazione internazionale di Ebbsfleet nel Kent.

Eurostar si è scusato con i clienti per l'impatto del disservizio sui loro programmi di viaggio. Un portavoce della società ha dichiarato: "Eurostar è estremamente dispiaciuta per i problemi imprevisti che affliggono i clienti oggi, ma la sicurezza rimane la nostra priorità numero uno. Comprendiamo che questo è un momento fondamentale per tornare a casa alla fine delle festività natalizie e prima del nuovo anno e stiamo supportando i clienti nelle stazioni".

Allagamento del tunnel dei treni Eurostar, caos e cancellazioni anche a Parigi

Intanto nelle diverse stazioni va in scena lo sconforto di chi è rimasto bloccato alla vigilia del 31 dicembre: "Mi sento frustrato – dice un uomo in attesa a Parigi – sto cercando di trovare dei voli nel caso in cui non si riesca a partire nel pomeriggio, ma non sono economici".

"Avevamo prenotato gli hotel, siamo riusciti a trovare i posti per i fuochi d'artificio del 31 a Londra, avevamo prenotato una crociera sul Tamigi prima della notte quindi in realtà avevamo prenotato molte cose, l'equivalente di 1.000 euro, credo, oltre ai biglietti dell'Eurostar che probabilmente sono andati persi. Non sappiamo davvero cosa faremo".