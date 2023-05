Cane fugge e fa 64 chilometri per tornare dal padrone che lo aveva abbandonato: la storia di Cooper Appena adottato, ha attraversato autostrade e foreste per tornare nella casa dove era nato e cresciuto. La storia di Cooper, un golden retrevier che ha trascorso quasi un mese in viaggio in Nord Irlanda.

A cura di Biagio Chiariello

Il cane Cooper, un golden retriever, era scomparso da 27 giorni. Era sta appena adottato da Nigel Fleming, un fotografo di Dungannon, in Irlanda del Nord. La sua nuova famiglia, preoccupata, aveva pubblicato degli annunci per tentare di rintracciarlo.

La storia è comunque terminata a lieto fine, ma in un modo sicuramente insolito. L'animale era semplicemente tornato nella città dove viveva da cucciolo, dai vecchi proprietari che lo avevano abbandonato: poco importa se era a ben 64 chilometri di distanza dalla sua nuova casa.

Charity Lost Paws Northern Ireland ha affermato che "l'istinto" del cane lo ha guidato nel posto in cui era cresciuto "in un viaggio attraverso boschi e strade principali di notte senza l'aiuto degli umani" che lo ha portato a percorrere le 40 miglia che separano Dungannon, nella contea di Tyrone, da Tobermore, nella contea di Londonderry.

Nigel Fleming aveva adottato il cane dal canile perché pensava che Cooper sarebbe stato di compagnia per l'altro suo Golden Retriever, Molly. "Sono seduto qui a guardarlo e non riesco a credere che sia a casa. È stato un disastro. Non aveva idea di dove fosse ed era all'acqua e al vento. Ho cercato di inseguirlo, ma è sparito in un istante, quindi sono iniziate le ricerche".

Ha assicurato che Cooper ora è "al sicuro" e che sta mangiando "piccoli pasti" per "aumentare la forza" e il peso che ha perso in quasi un mese di cammino.

Un portavoce di Lost Paws NI ha dichiarato: "Cooper è un cane intelligente. L'istinto lo ha riporto in un posto che gli era familiare. Come ha fatto, non lo sapremo mai, ma ci è riuscito".