Cane e gatto donatori di sangue per altri animali: la tenera storia di Spock e Weasley Weasley, un gattone di 5 anni, e Spock, un pointer inglese di sei anni, sono donatori di sangue da diverso tempo. In particolare, il felino per la sua padrona è ‘un eroe’. “Gli piace farlo, fa anche le fusa” racconta a Metro.co.uk Mandie, 35enne inglese, che ha deciso di iscriverlo ad un premio speciale con l’obiettivo di far conoscere a più persone possibili il tema della donazione di sangue dedicata agli animali.

A cura di Biagio Chiariello

Mentre aspettava di entrare dal veterinario si è messa a leggere una brochure sulla donazione di sangue. Da allora i suoi due amati animali domestici sono donatori regolari. Determinata ad aiutare altri quattrozampe in crisi, Mandie Pannell, 35 anni, insieme al suo compagno, Thomas Mills, 36, ha portato il loro gatto di cinque anni, Weasley, a donare il sangue 10 volte e il pointer inglese di sei anni, Spock, cinque volte.

"Weasley è assolutamente un eroe", dice l'educatrice infermiera universitaria Mandie, che vive vicino a Potter's Bar, nell'Hertfordshire. “È così bravo con le donazioni di sangue. Si prende cura del nostro cane, soprattutto quando ha paura, e anche del nostro gattino, che speriamo possa donare quando compirà un anno". "Weasley è così a suo agio nel donare che fa anche le fusa .. sono così forti che trovo persino difficile sentire il suo battito cardiaco!" aggiunge entusiasta a Metro.co.uk.

Il gatto Wesley

Mandie è così orgogliosa del suo Wesley da iscriverlo ai Petplan Pet Awards – una serie di premi speciali dedicati agli animali – nella categoria Hero Pet of the Year (Cucciolo Eroe dell'anno) "perché ho anche pensato che avrebbe aiutato a diffondere la voce sui donatori di sangue animale e lui è arrivato in finale".

Quando Mandie e Thomas sono andati a vivere insieme nel 2015, avevano già il cane, Spock, e un labrador, Banjo, che purtroppo è morto, all'età di 12 anni, nel 2017. Ma, nel novembre 2016, Weasley si è unito al clan come regalo di compleanno a sorpresa per il 31esimo compleanno di Mandie. "Sono come fratelli, anche se a volte si odiano. Ma possono anche essere davvero dolci insieme". "Prende il nome dalla famiglia Weasley in Harry Potter – perché è rosso e porta guai!" aggiunge Mandie a proposito del gatto.