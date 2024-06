video suggerito

Cane di famiglia si avventa sulla neonata di 7 mesi e la uccide, dramma in Uk: “Non era pericoloso” La piccola è stata morsa alla testa dal cane di famiglia che, per motivi ancora da accertare, si è avventato su di lei in maniera repentina. Inutili i tempestivi soccorsi e il successivo trasporto in ospedale per la neonata. Il cane non era classificato come una razza pericolosa ma è stato subito abbattuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma in Inghilterra dove una bambina di soli 7 mesi è stata sbranata dal cane di famiglia all'interno dell'abitazione dove viveva a Coventry, nelle West Midlands. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di domenica scorsa, intorno alle 15, ma la notizia si è diffusa solo oggi quando la polizia delle West Midlands ha confermato l'intervento, aggiungendo che l'animale è stato soppresso.

"Un neonato è tragicamente morto dopo essere stato morso da un cane domestico in una casa a Coventry" ha confermato infatti la polizia locale. Secondo quanto ricostruito finora, la piccola è stata morsa alla testa dal cane di famiglia che, per motivi ancora da accertare, si è avventato su di lei in maniera repentina. Inutili i tempestivi soccorsi e il successivo trasporto in ospedale per la neonata. La piccola è morta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso per le gravi ferite al capo.

"Siamo stati chiamati in una proprietà a Shorncliffe Road poco dopo le 15:00 di domenica. Insieme ai nostri colleghi dell'ambulanza siamo arrivati ​​nel giro di pochi minuti. Una bambina di sette mesi aveva riportato gravi ferite alla testa dopo essere stata morsa dal cane della famiglia all'interno della casa" ha spiegato la polizia, aggiungendo: "È stata curata sul posto dai paramedici prima di essere portata d'urgenza in ospedale per ulteriori cure. Tragicamente, è morta poco dopo. I nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento devastante".

"Siamo stati chiamati per un'emergenza medica a un indirizzo privato in Shorncliffe Road a Coventry alle 15:01 di domenica. Sul posto sono state inviate due ambulanze, un paramedico specialista, un ufficiale paramedico e l'elisoccorso" hanno ricostruito invece dal servizio di emergenza medica, aggiungendo: "All'arrivo, gli equipaggi hanno trovato una bambina che, dopo le cure, è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza".

La polizia non ha rilasciato dettagli sulla razza del cane, spiegando che l'indagine è nelle prime fasi e continua, ma gli inquirenti hanno dichiarato che il cane non era classificato come una razza pericolosa. Dopo l'attacco, il cane comunque è stato portato via da casa lo stesso giorno e abbattuto.