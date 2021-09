Canarie, erutta il vulcano Cumbre Vieja: case inghiottite dalla lava e danni per 400 milioni di euro Continua l’avanzata della lava sull’isola di La Palme alle Canarie dove a eruttare è stato il vulcano Cumbre Vieja che dormiva dal 1971. Centinaia le case inghiottite e migliaia le persone evacuate mentre si inizia la conta dei danni che ammontano a più di 400 milioni di euro. Sull’isola è presente anche il premier Pedro Sánchez.

A cura di Chiara Ammendola

Il vulcano Cumbre Vieja alle Canarie

Danni per oltre 400 milioni di euro, quasi 200 casi inghiottite dalla lava e più di 5mila persone evacuate. È questo il primo, drammatico, bilancio dell'eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie. Le stime sono state rese note dal presidente regionale Ángel Víctor Torres, che ora chiede aiuto all'Europa per avere accesso ai fondi messi a disposizione in questi casi per poter iniziare la fase di ricostruzione e ripresa delle zone colpite dall'eruzione.

Nello specifico, secondo i dati forniti dalla portavoce del governo nazionale, Isabel Rodríguez, sono state danneggiate finora almeno 183 case e circa 200 infrastrutture di altro tipo. Intanto la lava continua ad

avanzare verso l'oceano ad una velocità di circa 700 metri all'ora: ha già inghiottito centinaia di case e causato l'evacuazione di 5.500 persone. A questo ritmo l'interno paesino di Todoque, che è già stato evacuato, potrebbe completamente sparire. Le colate scendono verso l'oceano e ieri sera è apparsa una nuova bocca eruttiva vicino al comune di El Paso, che ha causato nuove evacuazioni.

Il vulcano ha emesso più di 20mila tonnellate di anidride solforosa, e come riporta El Pais numerosi sono anche i disagi al traffico aeroportuale. La compagnia aerea Binter ha cancellato quattro voli tra La Palma, La Gomera e Tenerife. Il presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres ha chiesto a tutti di non avvicinarsi all'area del vulcano e chiesto a cittadini e turisti massima precauzione. A ciò si aggiunga anche l'invito del ministero dell'Interno spagnolo: "Se siete a La Palma, non cercate di andare nelle zone colpite dall'eruzione per fare foto", si legge in un post su Twitter. Sull'isola è ancora presente il premier Pedro Sánchez, che è poi atteso negli Usa per partecipare all'assemblea generale dell'Onu. Si tratta della prima eruzione del vulcano dopo l'ultima avvenuta nel 1971 sull'isola che ospita 85mila abitanti.