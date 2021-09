Canada, morto a 97 anni l’ultimo nazista: fu membro di uno squadrone che causò 100mila morti È morto, all’età di 97 anni, l’uomo che si riteneva essere l’ultimo sospetto criminale nazista in Canada. Il suo nome è Helmut Oberlander e si sospetta abbia fatto parte dell’Einsatzkommando 10a, un vero e proprio squadrone della morte che si ritiene abbia ucciso quasi 100mila persone, soprattutto ebrei.

A cura di Davide Falcioni

È morto, all'età di 97 anni, l'uomo che si riteneva essere l'ultimo sospetto criminale nazista in Canada. Il suo nome è Helmut Oberlander, e stando a una comunicazione dei familiari è deceduto ieri; ad Ottawa erano ancora in corso le procedure per una richiesta di espulsione legata al suo coinvolgimento con il regime nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Si sospetta infatti che Oberlander abbia fatto parte dell'Einsatzkommando 10a, noto come Ek 10a, un vero e proprio squadrone della morte che si ritiene abbia ucciso quasi 100mila persone, per la gran parte ebrei. Lo riferisce la canadese Cbc. Oberlander era nato a Halbstadt, in Ucraina, nel 1924. Ha sempre sostenuto che aveva soltanto 17 anni quando fu costretto a entrare nell' Einsatzkommando e che comunque lui personalmente non era mai stato accusato di aver preso parte direttamente in alcuna esecuzione. Arrivò in Canada nel 1954, prese la cittadinanza sei anni più tardi e dal 1995 era in un contenzioso legale con il governo federale canadese per mantenerla.

Secondo il governo canadese quando Oberlander richiese per la prima volta la cittadinanza omise di essere stato essere stato un soldato nazista e di aver partecipato attivamente a decine di esecuzioni sommarie e alla deportazione e sterminio di numerosi ebrei. Dal canto suo l'uomo si è sempre difeso sostenendo di non avere avuto mai alternativa, e che se avesse disertato darebbe stato severamente punito. Secondo il Globe and Mail, Oberlander è stato l'ultimo dei 12 canadesi che sarebbero stati coinvolti in crimini di guerra: sono tutti morti prima che il governo potesse completare il procedimento per la loro espulsione.