California, strage in una casa: sei morti, anche una mamma di 17 anni e il suo bambino di 6 mesi La sparatoria in una casa di Goshen. La polizia è alla caccia di due uomini, coinvolti probabilmente in uno scontro tra gang rivali per questioni di droga.

A cura di Biagio Chiariello

Strage in California, dove sei persone, tra cui una madre di 17 anni e il suo bambino di 6 mesi, sono state uccise in una sparatoria avvenuta intorno alle 3.30 di questa mattina (le 12.30 in Italia). Gli agenti sono intervenuti intorno rispondendo alle segnalazioni di colpi multipli sparati contro una casa a Goshen, ad Est di Visalia, ha informato l'ufficio dello sceriffo della locale contea.

Gli agenti che hanno risposto alla chiamata hanno trovato sei vittime in totale, di cui due in strada e una sulla soglia della casa dove si è verificata la sparatoria, ha detto ai giornalisti lo sceriffo Mike Boudreaux, che si è recato sul posto.

Altre tre vittime sono state trovate all'interno della casa, tra cui un uomo che era ancora vivo ma che in seguito è morto in ospedale. Lo sceriffo ha detto che gli investigatori stanno cercando almeno due sospetti. La madre, che aveva 17 anni, e il bambino sono stati entrambi colpiti alla testa.

Leggi anche Muore di crepacuore a causa delle bombe russe in Ucraina: Elya aveva solo 6 anni

"Abbiamo una famiglia che è stata fatta allontanare dalla scena del crimine, abbiamo dei sopravvissuti", ha detto Boudreaux, sottolineando come gli investigatori debbano ancora determinare come sono sopravvissuti a quello che ha definito un "orribile massacro".

La sparatoria non sembra essere "un atto di violenza casuale", ma potrebbe essere collegato all'attività di una banda, ha detto l'ufficio dello sceriffo, osservando che arriva a distanza di una settimana dall'esecuzione d un mandato di perquisizione per stupefacenti nella stessa casa del massacro.

Gli investigatori stanno cercando almeno due sospetti, ha detto l'ufficio dello sceriffo.