Calci e pugni sullo scuolabus ai bambini autistici: arrestata l'assistente I tre giovanissimi studenti hanno subito "abusi fisici e mentali estremi" per un periodo di sei mesi mentre si trovavano su un autobus per disabili della Littleton Public School, negli Stati Uniti.

A cura di Davide Falcioni

Una donna che lavorava come assistente a bordo di uno scuolabus è stata arrestata dalla polizia a Englewood, in Colorado, con l'accusa di aver commesso violenze nei confronti di tre bambini con autismo grave: almeno uno degli episodi incriminati è stato ripreso in un video che nei giorni scorsi è stato pubblicato da diversi media statunitensi.

I tre giovanissimi studenti hanno subito "abusi fisici e mentali estremi" per un periodo di sei mesi mentre si trovavano su un autobus per disabili della Littleton Public Schools. Tutti e tre i bambini non parlano e quindi non hanno potuto denunciare gli abusi, che secondo la polizia sarebbero stati commessi dalla 29enne Kiarra Jones.

"È stato accertato che più di uno studente con autismo e incapace di parlare è stato aggredito dalla sospettata su uno scuolabus mentre si recava a scuola", ha dichiarato martedì in un comunicato il dipartimento di polizia di Englewood. "È stato inoltre stabilito che la donna sotto accusa era una professionista assegnata alle vittime e impiegata dal distretto scolastico pubblico di Littleton". Jones avrebbe sottoposto i bambini ad "abusi insondabili", ha detto lo studio legale.

Il caso è stato sollevato nel settembre dello scorso anno, quando i genitori di alcuni bambini affermarono di "aver visto cambiamenti significativi nel comportamento dei loro figli e notato lesioni fisiche, inclusi graffi inspiegabili, contusioni, un dente perso, un dito rotto, un occhio nero e altri lividi profondi sui loro corpi". I genitori contattarono la scuola esponendo le loro preoccupazioni a gennaio, ma i primi controlli – molto superficiali – non fecero emergere niente di preoccupante.

Fortunatamente un video girato da anonimi a bordo di uno scuolabus ha permesso di accertare quello che avveniva consentendo alla polizia di arrestare la signora Kiarra Jones: il filmato, infatti, la immortalava mentre era intenta a "colpire, prendere a pugni e calpestare ripetutamente un bambino fragile di 10 anni".