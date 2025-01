Cade improvvisamente dal balcone dell’hotel, morta la DJ e modella Courtney Mills: “Tragico incidente”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una caduta improvvisa nel vuoto mentre era sul balcone del complesso residenziale in cui alloggiava per le vacanze a Bali, in Indonesia, così è morta tragicamente la modella e DJ australiana Courtney Mills. La tragedia si è consumata nel weekend scorso in un hotel nel famoso quartiere Kuta di Bali dove la donna era in vacanza. Soccorsa e poi trasportata in ospedale, la 37enne infine è deceduta domenica nonostante i tentativi dei medici.

L’allarme è scattato nella prima mattinata di venerdì scorso quando il personale dell’albergo ha trovato la 37enne a terra gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone della sua stanza. Soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, la donna è stata sottoposta anche a diverse operazioni chirurgiche d’urgenza prima di essere ricoverata in terapia intensiva dove è morta 48 ore dopo per le conseguenze delle ferite riportate nella caduta.

Le autorità indonesiane hanno classificato la sua morte come un tragico incidente e consegnato il corpo ai familiari che erano subito accorsi sul posto sabato dopo essere stati informati dei fatti. Per sua volontà, il corpo di Mills è stato cremato e parte delle sue ceneri saranno sparse a Bali, considerata la sua seconda casa, prima che familiari e amici a Melbourne le diano l'ultimo saluto in Australia.

Courtney infatti aveva vissuto a Bali per diversi anni anche se poi era tornata a Melbourne vivendo con i suoi genitori. Il suo volto era noto in tutti i principali locali di Melbourne. "Guidava ore e ore solo per fare la DJ per un'ora. Attraversava il paese in aereo per fare il lavoro che amava così appassionatamente e che per lei non era un lavoro, era la vita” ha ricordato la sorella all'Herald Sun, aggiungendo: “Stare dietro quelle consolle era il suo senso di libertà e noi la vedevamo illuminare le stanze”.

"Sappiamo che hai trovato la pace, sappiamo che hai trovato la felicità, ma ci mancherai ogni singolo giorno! Desideriamo onorarla e lasciare qui una parte di lei. Torneremo poi a casa con le sue ceneri, per celebrare la sua vita, in stile Courtney, a Melbourne” ha concluso la sorella.