Cade da una cascata mentre gira un video per i social: influencer indiana muore a 27 anni Un'influencer indiana di 27 anni, Aanvi Kamdar, è morta cadendo da una cascata per circa 90 metri: stava girando un video per i suoi canali social. Ci sono volute 6 ore per recuperarla.

A cura di Ida Artiaco

Ha perso l'equilibrio ed è scivolata da una cascata mentre girava un video per i suoi canali social. È morta così a soli 27 anni Aanvi Kamdar, travel influencer indiana da oltre 300mila follower su Instagram. La giovane si trovava nella cascata di Kumbhe, nello stato indiano del Maharashtra, ed è scivolata cadendo per 90 metri mentre girava un reel.

L'incidente è avvenuto il 16 luglio alle 10.30 del mattino, con lei c'erano sette amici. Kamdar è caduta in una zona rocciosa e scivolosa. "È stata portata su utilizzando una barella attaccata a corde di discesa in corda doppia. Sei soccorritori sono scesi dalla collina, mentre altri 50 hanno prestato assistenza in cima alla collinetta", ha raccontato un soccorritore all'Economic Times.

Per estrarre la 27enne dalla gola sarebbero state impiegate circa sei ore, ha riferito CBS News. La ragazza era ancora viva quando è stata recuperata ma poi è morta nel pomeriggio all'ospedale governativo Mangaon Taluka. A confermare la dinamica di quanto successo è stata confermata dalle autorità locali.

Aanvi Kamdar, ragioniera e contabile, era molto seguita sui social per i suoi consigli di viaggi. Nel suo ultimo post del 15 luglio aveva condiviso un video con i suoi cinque posti migliori in India da visitare durante la stagione delle piogge. La notizia della tragica morte di Kamdar, che si aggiunge a una serie di incidenti simili che hanno coinvolto influencer in cerca di contenuti per i social media, arriva a pochi mesi dal decesso di un altro creator mentre realizzava contenuti sui social media. Giorgi "Tzane" Janelidze, content creator in ambito fitness, ha perso la vita a marzo dopo essere scivolato da un balcone ed essere caduto in un burrone in Calabria, in Italia.