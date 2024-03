Calabria, TikToker 23enne scivola in dirupo e muore durante escursione: chi era Giorgi Janelidze Giorgi ‘Tzane’ Janelidze, 23enne della Georgia, era in compagnia di altri due amici nella zona di Ghorio di Rogudi. Con loro stava girando alcuni contenuti da condividere sulle piattaforme social quando è avvenuta la tragedia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si chiamava Giorgi ‘Tzane' Janelidze, aveva 23 anni ed era di nazionalità georgiana, il giovane esperto di fitness morto ieri sera, 12 marzo, dopo essere scivolato in un dirupo impervio in località Ghorio di Rogudi, a Reggio Calabria. Il ragazzo era impegnato in una escursione in compagnia di altri tre coetanei quando è avvenuta la tragedia.

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo e l'unità del Nucleo SAF della sede Centrale hanno provato a soccorrerlo, ma era già tardi. Successivamente gli stessi pompieri, vista la difficoltà a risalire la scarpata, hanno fatto intervenire un elicottero del Reparto volo di Lamezia Terme del Corpo con una barella vericellata per il recupero della salma, poi trasferita sempre per via aera nel porto di Saline Joniche, nel comune di Montebello Jonico, ed affidato alle autorità locali.

Giorgi Janelidze nel suo Paese era noto anche per l'attività su TikTok e su Instagram, dove aveva un discreto seguito come Fitness Influencer e, tra le altre cose, produceva anche contenuti umoristici. Come scrivono i media locali, in Calabria era arrivato insieme ai ‘colleghi' "Dream Greek" e Christos Koyas per girare alcuni video da condividere sui social e trascorrere qualche giorno di vacanza.

Tantissimi i messaggi di solidarietà apparsi nelle ultime ore dopo che si è diffusa la notizia della morte. “Purtroppo Janne non è più con noi. Ci ha lasciato ieri sera durante il viaggio che abbiamo fatto in Italia. Pregate con noi affinché la sua anima riposi in pace", ha scritto lo stesso Koyas.