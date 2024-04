video suggerito

Tragico schianto tra auto e moto a Reggio Calabria: automobilista muore sul colpo, centauro è grave La tragedia sulla strada statale 106 Jonica. Dopo lo schianto, la donna è rimasta bloccata nel mezzo e i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarla dalle lamiere contorte dell’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un'automobilista è morta e un motociclista è rimasto ferito gravemente oggi a Reggio Calabria a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 106 "Jonica". La tragedia nella prima mattinata del 25 aprile, all'altezza del km 15,300 della frequentata statale, in località Bocale del Comune di Reggio Calabria. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per la donna purtroppo non è stato possibile fare nulla. La motocicletta avrebbe impattato proprio contro il lato sinistro della vettura, all'altezza del guidatore.

A perdere la vita nell'impatto una donna di 76 anni, Gabriella Laganà, che si trovava alla guida dell'auto, una Land Rover. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, secondo i primi accertamenti, si è scontrata con la moto mentre si stava immettendo sulla superstrada, in direzione di Reggio Calabria. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo.

Dopo lo schianto, la 76enne è rimasta bloccata nel mezzo e i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarla dalle lamiere contorte dell'auto. La donna però era già morta e i sanitari del 118 accorsi sul posto con l'ambulanza hanno potuto solo accertarne il decesso.

Soccorso, stabilizzato sul posto e trasportato in ospedale con codice di massima urgenza, invece, il motociclista coinvolto nell'incidente stradale. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato violentemente sull'asfalto e le sue condizioni sono molto gravi. Il centauro si trova ora ricoverato in condizioni critiche al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Sul luogo dell'incidente mortale anche le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico che, per consentire i soccorsi, è stato temporaneamente interrotto in direzione nord. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.