Cadavere in strada, 38enne aggredito con acido e ucciso: "Chi ha avuto contatti consulti medico"

A cura di Antonio Palma

Aggredito in strada con l’acido e ucciso a colpi di arma da fuoco, così è morto Liam Smith, 38enne inglese trovato cadavere in strada nei giorni scorsi a Shevington, un sobborgo di Wigan, città della Greater Manchester, nel Regno Unito.

Il ritrovamento del cadavere dell’uomo, padre di famiglia, ha sconvolto la tranquillità del quartiere dove non era mai accaduto una cosa del genere. La presenza del corpo era stata scoperta e segnalata dai passanti nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, intorno alle 19, quando sul posto è accorsa in forze la polizia.

Era scattato subito un allarme e l’area è diventata off limits per possibile sostanze pericolose. Gli inquirenti infatti avevano parlato di sostanze "potenzialmente pericolose" sul corpo e invitato tutti a stare lontani, oltre a consigliare, a chi avesse avuto contatti con lui, di chiedere un consulto medico immediato.

La vittima Liam Smith

Solo dopo diverse ore il cadavere è stato rimosso e sono partire le analisi. Oggi la polizia della Greater Manchester ha rivelato che gli investigatori ritengono che il signor Smith sia stato oggetto di "una ferita mortale da arma da fuoco e un attacco con l'acido".

“Gli investigatori stanno lavorando instancabilmente per stabilire i dettagli esatti di questo omicidio, avvenuto in circostanze uniche e scioccanti in una tranquilla strada residenziale” hanno spiegato le forze dell’ordine, aggiungendo: “Dopo l'esame e i test, si ritiene che le sostanze pericolose non rappresentino ulteriori minacce o rischi per il pubblico nell'area circostante”.

"Se qualcuno ha avuto un contatto diretto con il corpo in quel momento dovrebbe comunque parlare con gli investigatori o consultare immediatamente un medico" hanno aggiunto.

L'indagine è per omicidio ma non sono stati effettuati arresti al momento. La polizia ha invitato chiunque avesse informazioni sull'incidente a contattare le forze dell'ordine.