Cadavere di neonata trovato seppellito in un parco, mistero nel Regno Unito: indagini su un paio di mutandine

Il corpo di una neonata è stato trovato seppellito in un parco della cittadina inglese di Salford a novembre 2024. Ora, dopo quasi un anno di indagini, le autorità hanno diffuso le immagini di un paio di mutande da donna che erano state trovate vicino ai suoi resti, con la speranza che qualcuno le possa riconoscere e avere delle informazioni sull'identità della bambina.

Le mutande sono beige, rosa e marroni, con una fantasia molto specifica: degli asinelli versione cartone animato. Già a giugno, gli investigatori avevano eseguito un test del Dna sul capo intimo, ma i risultati non avevano ricondotto ai genitori della bambina.

Le indagini sulla morte di Baby Ava

Il 20 novembre 2024 un dogsitter aveva ritrovato i resti di Baby Ava (nome che la polizia ha dato alla neonata) sepolti sotto un albero nel parco innevato di Ashton Field. Il cane che era con lui si era avvicinato a un oggetto avvolto nel tessuto per odorarlo. Insospettito, l'uomo aveva chiamato le autorità che in pochi minuti avevano capito: quello sepolto era il corpo di una neonata, ghiacciato e in uno stato di decomposizione così avanzato da non permettere neanche di capire se fosse femmina o maschio.

All'inizio non c'era niente che permettesse di identificare la bambina, ma il lavoro del team di 20 detective ha permesso di raccogliere qualche informazione. Secondo analisi di esperti, eseguite per esempio su ossa e denti, Baby Ava sarebbe nata già morta intorno alla 38ma o 39ma settimana di gravidanza.

La gestazione potrebbe essere stata portata avanti di nascosto, visto che i dati del sistema sanitario non riportano nulla sulla madre. La polizia non è riuscita neanche a risalire all'etnia della bambina per via dello stato in cui è stato ritrovato il corpo della neonata.

Per altro, i resti potrebbero essere stati tenuti altrove prima di essere seppelliti ad Ashton Field, come ha spiegato il capo-investigatore Charlotte Whalley. "Se il corpo fosse stato messo in un freezer, potrebbe essere stato conservato anche per anni. Per questo, l'esperto forense non riesce neanche a risalire a una possibile data di nascita".

Per la detective, qualcosa di inaspettato avrebbe determinato lo spostamento dei resti ad Ashton Field: "O la famiglia si è trasferita o qualcuno ha scoperto qualcosa". Intanto, la polizia continua a lavorare per trovare una corrispondenza familiare con il DNA di Ava.