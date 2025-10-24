Bus tamponato da moto prende fuoco in India: il mezzo distrutto dalle fiamme, passeggeri morti carbonizzati

Tragedia nella notte nel sud dell’India. Almeno 25 persone sono morte a causa di un incidente stradale. Un autobus ha preso fuoco dopo una collisione con una motocicletta e nel giro di pochi minuti è stato avvolto dalle fiamme.

L’autobus era partito dalla città di Hyderabad, nello stato di Telangana, con a bordo 44 passeggeri, ed era diretto nella città di Bengaluru, nello stato di Karnantaka. Da quanto emerge da una prima ricostruzione, l’incidente sembra sia avvenuto nel villaggio di Chinnatekuru, vicino a Kurnool, a circa 210 chilometri a sud di Hyderabad. L’impatto con la motocicletta, di cui le dinamiche appaiono ancora poco chiare, ha generato l’incendio sul bus.

Dopo la collisione, sembra che la moto sia rimasta incastrata sotto l’autobus e trascinata per un certo tratto di strada, provocando una pioggia di scintille. Il veicolo a due ruote ha danneggiato il serbatoio dell’autobus provocando la fuoriuscita di carburante. La deflagrazione a quel punto è stata inevitabile.

"Quando il fumo ha iniziato a diffondersi, l'autista ha fermato l'autobus e ha cercato di spegnere l'incendio con un estintore, ma le fiamme erano così intense che non è riuscito a controllarle" ha detto l'ufficiale di polizia Viktor Platil.

Molti passeggeri dormivano quando è scoppiato l’incendio e sono stati svegliati improvvisamente dallo scoppio e dal calore delle fiamme. Alcuni più fortunati sono riusciti a rompere i finestrini del bus e a fuggire, riportando delle lievi ferite, mentre per altri purtroppo non c’è stato nulla da fare. I residenti del luogo che sono accorsi in strada per prestare un primo soccorso sono stati testimoni della tragedia. "Dal bus in fiamme si sentivano le grida dei passeggeri intrappolati, ma le fiamme erano ormai troppo alte per poter fare qualcosa", hanno raccontato alcuni di loro.

Il bilancio dell’incidente è drammatico. Secondo le autorità, sarebbero riusciti a salvarsi solo 19 passeggeri, che sono stati ricoverati in ospedale; gli altri sono morti carbonizzati. La polizia indiana sta ora indagando per fare luce sulle dinamiche dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.

Il primo ministro Narendra Modi e il Ministro Capo dell'Andhra Prades, N. Chandrababu Naidu, hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime dell'incidente.